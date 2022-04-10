أمين ابراهيم دانيال

رقد على رجاء القيامةأمين ابراهيم دانيالزوجته ابتهاج نعيم زينوناولاده باسم زوجته شيرين الغريّب وعائلتهماغادة زوجة مارون مرعي وعائلتهماغسان زوجته مادلين شعنين وعائلتهماهدى سعود ارملة شقيقه المرحوم خليل دانيال وعائلتهاعائلة شقيقته المرحومة سعاد ارملة المرحوم هنري نصارعائلة شقيقته المرحومة جورجيت ارملة المرحوم اميل غبريل (في المهجر)اسد سمعان زوج شقيقته المرحومة امل وعائلتهوانسباؤهم وعموم عائلات بيت مري ينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 11 نيسان 2022 في كنيسة مار ساسين، بيت مري.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري.ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور أو من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية:ابتهاج زينون دانيال: 03/711745باسم دانيال: 76/507169غادة دانيال مرعي: 03/785485غسان دانيال: 71/657165