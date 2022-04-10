تعازي ووفيات

أمين ابراهيم دانيال

Lebanon 24
10-04-2022 | 23:11
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رقد على رجاء القيامة

أمين ابراهيم دانيال

زوجته ابتهاج نعيم زينون

اولاده باسم زوجته شيرين الغريّب وعائلتهما

غادة زوجة مارون مرعي وعائلتهما

غسان زوجته مادلين شعنين وعائلتهما

هدى سعود ارملة شقيقه المرحوم خليل دانيال وعائلتها

عائلة شقيقته المرحومة سعاد ارملة المرحوم هنري نصار

عائلة شقيقته المرحومة جورجيت ارملة المرحوم اميل غبريل (في المهجر)

اسد سمعان زوج شقيقته المرحومة امل وعائلته

وانسباؤهم وعموم عائلات بيت مري ينعونه.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر  اليوم الاثنين 11 نيسان 2022 في كنيسة مار ساسين، بيت مري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري.

ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور أو من منزله.

للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

ابتهاج زينون دانيال: 03/711745

باسم دانيال: 76/507169

غادة دانيال مرعي: 03/785485

غسان دانيال: 71/657165
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