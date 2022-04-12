تعازي ووفيات

الجيش نعى العميد القيّم المتقاعد روبير محفوظ

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:43
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نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد القيّم المتقاعد روبير محفوظ، الذي توفي بتاريخ 11 / 4 / 2022.
 
وفي ما يلي نبذة عن حياة الرحل:

من مواليد: 1 /07 / 1936- حالات – جبيل.
تطوع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1956، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 / 9 / 1959، ومن ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1 / 1 / 1987.
حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش مرات عدة.
تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
متأهل وله /3/ أولاد.    
أقيم المأتم بتاريخ 12 / 4 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة الدوير – الفيدار.

تقبل التعازي بتاريخ 13 / 4 / 2022 اعتبارا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

زوجة الفقيد السيدة سيمون عزيز مطر: 880549 /03
ابنة الفقيد السيدة كارين: 494416/ 03
ابنة الفقيد السيدة مايا: 221592/ 03
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