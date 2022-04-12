تعازي ووفيات

إيفيت ابراهيم مالك

Lebanon 24
12-04-2022 | 23:12
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أولادها رزق الله عبده زيدان وعائلته 03/775651
رفيق عبده زيدان وعائلته 03/810105
رمزي عبده زيدان وعائلته 03/875756
ميشال عبده زيدان وعائلته 03/628649
ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

إيفيت ابراهيم مالك

ارملة المرحوم عبده رزق الله زيدان

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس 14 نيسان 2022 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ويوم الجمعة 15 منه في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.
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