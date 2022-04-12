16
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تعازي ووفيات
إيفيت ابراهيم مالك
Lebanon 24
12-04-2022
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أولادها رزق الله عبده زيدان وعائلته 03/775651
رفيق عبده زيدان وعائلته 03/810105
رمزي عبده زيدان وعائلته 03/875756
ميشال عبده زيدان وعائلته 03/628649
ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
إيفيت ابراهيم مالك
ارملة المرحوم عبده رزق الله زيدان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس 14 نيسان 2022 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ويوم الجمعة 15 منه في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.
تابع
الأكثر قراءة
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
Lebanon 24
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
13:05 | 2022-04-12
12/04/2022 01:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "إفطار الضاحية"... باسيل يفجّرها في وجه بكركي
Lebanon 24
بعد "إفطار الضاحية"... باسيل يفجّرها في وجه بكركي
02:00 | 2022-04-12
12/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنتا الممثلة اللبنانية تخطفان الانظار.. أصبحتا شابتين جميلتين (صور)
Lebanon 24
ابنتا الممثلة اللبنانية تخطفان الانظار.. أصبحتا شابتين جميلتين (صور)
08:00 | 2022-04-12
12/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين وليد جنبلاط؟
Lebanon 24
أين وليد جنبلاط؟
05:00 | 2022-04-12
12/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن داهمت فندقاً... أوقفت شخصاً داخل غرفة وهذا ما اعترف به!
Lebanon 24
قوى الامن داهمت فندقاً... أوقفت شخصاً داخل غرفة وهذا ما اعترف به!
06:22 | 2022-04-12
12/04/2022 06:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:14 | 2022-04-12
الاميرة جورجيت يوسف ابى اللمع
23:13 | 2022-04-12
حنّة سركيس الخوري سليمان الخوري
16:43 | 2022-04-12
الجيش نعى العميد القيّم المتقاعد روبير محفوظ
23:11 | 2022-04-10
أمين ابراهيم دانيال
23:10 | 2022-04-10
روجيه حنا وهبه
23:04 | 2022-04-10
ريموند جان جلخ
فيديو
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
Lebanon 24
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
16:00 | 2022-04-12
13/04/2022 08:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
14:00 | 2022-04-12
13/04/2022 08:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-12
13/04/2022 08:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact