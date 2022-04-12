إيفيت ابراهيم مالك

أولادها رزق الله عبده زيدان وعائلته 03/775651رفيق عبده زيدان وعائلته 03/810105رمزي عبده زيدان وعائلته 03/875756ميشال عبده زيدان وعائلته 03/628649ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةإيفيت ابراهيم مالكارملة المرحوم عبده رزق الله زيدانيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس 14 نيسان 2022 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ويوم الجمعة 15 منه في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.