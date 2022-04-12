تعازي ووفيات

حنّة سركيس الخوري سليمان الخوري

Lebanon 24
12-04-2022 | 23:13
A-
A+
Doc-P-941719-637854272649975337.jpg
Doc-P-941719-637854272649975337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابنا الفقيدة الدكتور مطانيوس الحلبي (مدير عام سابق) زوجته كلود صفير
المحامي نبيه الحلبي زوجتة زينة كفروني وعائلتهما (في الوطن والمهجر)
أحفادها نور وماريا مطانيوس الحلبي
الدكتور أنطوان نبيه الحلبي (في المهجر)
الدكتور فادي نبيه الحلبي زوجته جوال مسلم
المهندس زیاد نبيه الحلبي (في المهجر)
الاستاذة جوانا نبيه الحلبي (في المهجر)
أشقاؤها عائلة المرحوم ابراهيم الخوري
عائلة المرحوم حنا الخوري (في الوطن والمهجر)
عائلة المرحوم الخوري يوسف الخوري
عائلة المرحوم الخوري أنطون الخوري (في الوطن والمهجر)
شقيقتاها عائلة المرحومة مريم الخوري زوجة المرحوم يوسف فخري
عائلة المرحومة جميلة الخوري زوجة المرحوم موسى البيطار
إبن حميها عائلة المرحوم عبد الله الياس الحلبي (في الوطن والمهجر)
آل الفقيدة وعموم عائلات بقرزلا وسيسوق في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة والحياة الأبدية فقيدتهم الغالية المرحومة

حنّة سركيس الخوري سليمان الخوري

زوجة المرحوم خليل الياس الحلبي

المنتقلة إلى رحمته تعالى مساء السبت 9 نيسان ۲۰۲۲، عن شيخوخة صالحة، مزودة بالأسرار المقدسة.
تقبل التعازي اليوم الأربعاء 13 منه في قاعة كنيسة مار الياس، أنطلياس من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:14 | 2022-04-12
23:12 | 2022-04-12
16:43 | 2022-04-12
23:11 | 2022-04-10
23:10 | 2022-04-10
23:04 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website