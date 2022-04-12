ابنا الفقيدة الدكتور مطانيوس الحلبي (مدير عام سابق) زوجته كلود صفير
المحامي نبيه الحلبي زوجتة زينة كفروني وعائلتهما (في الوطن والمهجر)
أحفادها نور وماريا مطانيوس الحلبي
الدكتور أنطوان نبيه الحلبي (في المهجر)
الدكتور فادي نبيه الحلبي زوجته جوال مسلم
المهندس زیاد نبيه الحلبي (في المهجر)
الاستاذة جوانا نبيه الحلبي (في المهجر)
أشقاؤها عائلة المرحوم ابراهيم الخوري
عائلة المرحوم حنا الخوري (في الوطن والمهجر)
عائلة المرحوم الخوري يوسف الخوري
عائلة المرحوم الخوري أنطون الخوري (في الوطن والمهجر)
شقيقتاها عائلة المرحومة مريم الخوري زوجة المرحوم يوسف فخري
عائلة المرحومة جميلة الخوري زوجة المرحوم موسى البيطار
إبن حميها عائلة المرحوم عبد الله الياس الحلبي (في الوطن والمهجر)
آل الفقيدة وعموم عائلات بقرزلا وسيسوق في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة والحياة الأبدية فقيدتهم الغالية المرحومة
حنّة سركيس الخوري سليمان الخوري
زوجة المرحوم خليل الياس الحلبي
المنتقلة إلى رحمته تعالى مساء السبت 9 نيسان ۲۰۲۲، عن شيخوخة صالحة، مزودة بالأسرار المقدسة.
تقبل التعازي اليوم الأربعاء 13 منه في قاعة كنيسة مار الياس، أنطلياس من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.