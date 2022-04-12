حنّة سركيس الخوري سليمان الخوري

ابنا الفقيدة الدكتور مطانيوس الحلبي (مدير عام سابق) زوجته كلود صفيرالمحامي نبيه الحلبي زوجتة زينة كفروني وعائلتهما (في الوطن والمهجر)أحفادها نور وماريا مطانيوس الحلبيالدكتور أنطوان نبيه الحلبي (في المهجر)الدكتور فادي نبيه الحلبي زوجته جوال مسلمالمهندس زیاد نبيه الحلبي (في المهجر)الاستاذة جوانا نبيه الحلبي (في المهجر)أشقاؤها عائلة المرحوم ابراهيم الخوريعائلة المرحوم حنا الخوري (في الوطن والمهجر)عائلة المرحوم الخوري يوسف الخوريعائلة المرحوم الخوري أنطون الخوري (في الوطن والمهجر)شقيقتاها عائلة المرحومة مريم الخوري زوجة المرحوم يوسف فخريعائلة المرحومة جميلة الخوري زوجة المرحوم موسى البيطارإبن حميها عائلة المرحوم عبد الله الياس الحلبي (في الوطن والمهجر)آل الفقيدة وعموم عائلات بقرزلا وسيسوق في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة والحياة الأبدية فقيدتهم الغالية المرحومةحنّة سركيس الخوري سليمان الخوريزوجة المرحوم خليل الياس الحلبيالمنتقلة إلى رحمته تعالى مساء السبت 9 نيسان ۲۰۲۲، عن شيخوخة صالحة، مزودة بالأسرار المقدسة.تقبل التعازي اليوم الأربعاء 13 منه في قاعة كنيسة مار الياس، أنطلياس من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.