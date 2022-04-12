الاميرة جورجيت يوسف ابى اللمع

ببالغ الأسى والألم والحزن غيّب الموتالاميرة جورجيت يوسف ابى اللمعزوجة المرحوم أنطوان سليم الغريّبأولادها مارون، نعمة ومادونا وعائلاتهموعائلات نسايبها رحال وبلان وحايكنهار العاشر من نيسان 2022 في بلد المهجر فرنسايصلى لراحة نفسها في كنيسة سيدة لبنان في باريس وتوارى غداً الخميس ١٤ منه الساعة العاشرة صباحاً.عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة عن نفسها.