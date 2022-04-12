تعازي ووفيات

الاميرة جورجيت يوسف ابى اللمع

Lebanon 24
12-04-2022 | 23:14
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ببالغ الأسى والألم والحزن غيّب الموت

الاميرة جورجيت يوسف ابى اللمع

زوجة المرحوم أنطوان سليم الغريّب

أولادها مارون، نعمة ومادونا وعائلاتهم
وعائلات نسايبها رحال وبلان وحايك
نهار العاشر من نيسان 2022 في بلد المهجر فرنسا
يصلى لراحة نفسها في كنيسة سيدة لبنان في باريس وتوارى غداً الخميس ١٤ منه الساعة العاشرة صباحاً.
عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة عن نفسها.
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