روي موريس نسناس

بمزيد من الحزن والأسفينعي المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعيالبروفيسورروي موريس نسناسرئيس قسم الأمراض الداخلية والأمراض الجرثومية.ديمتري جورج بطيخهزوجة الفقيد نوال مارون عونبناته الدكتورة مايا زوجة باتريك allaire وعائلتها (في المهجر)المهندسة كرستيناياسميناشقيقته المهندسة ميراي وابنتهاوعموم عائلات بطيخه، عون، ربيز، allaire، معماري، طاسو، كحيل، خوري، ستروس، غلام، اسطفان، نوبر، خوند، سكر، عساف، سلساني، حلاق، حجار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمهندسديمتري جورج بطيخه(والدته المربية المرحومة جورجيت ميشال ربيز)المنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء 19 نيسان 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الاربعاء 20 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الخميس 21 منه في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.للتعزية عبر الهاتف الرجاء الاتصال على الارقام التالية:نوال: 03/751477مايا: 0016175952265كرستينا: 71/811375ياسمينا: 76/909571