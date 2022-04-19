بمزيد من الحزن والأسف
ينعي المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي
البروفيسور
روي موريس نسناس
رئيس قسم الأمراض الداخلية والأمراض الجرثومية.
ديمتري جورج بطيخه
زوجة الفقيد نوال مارون عون
بناته الدكتورة مايا زوجة باتريك allaire وعائلتها (في المهجر)
المهندسة كرستينا
ياسمينا
شقيقته المهندسة ميراي وابنتها
وعموم عائلات بطيخه، عون، ربيز، allaire، معماري، طاسو، كحيل، خوري، ستروس، غلام، اسطفان، نوبر، خوند، سكر، عساف، سلساني، حلاق، حجار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المهندس
ديمتري جورج بطيخه
(والدته المربية المرحومة جورجيت ميشال ربيز)
المنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء 19 نيسان 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الاربعاء 20 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الخميس 21 منه في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.
للتعزية عبر الهاتف الرجاء الاتصال على الارقام التالية:
نوال: 03/751477
مايا: 0016175952265
كرستينا: 71/811375
ياسمينا: 76/909571