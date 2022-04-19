بيار عبدو الدكاش

جمعيات آل الدكاش في لبنانرئيس وأعضاء مجلس بلدية الحدتنقابة الأطباء في لبنانزوجته نورما جوزف حربإبنه جان بيار زوجته جيومار أوربانو وأولادهما لورن، آنا وبيارإبنته ديان زوجة كريستيان مكتف وأولادهما الكسندر، ايزابيل ولويزأرملة شقيقه المرحوم الدكتور الصيدلي أنطوان: ﭭيڤيان أبي اللمع وأولادها وعائلاتهمشقيقاته ايڤات زوجة جان ماري برجيم وأولادهما وعائلاتهمالمحامية تريز أرملة المرحوم المحامي سامي عون وأولادها وعائلاتهمأولاد المرحومة جورجيت زوجة المرحوم روبير خوري وعائلاتهمأولاد المرحومة روز زوجة المرحوم شارل عون وعائلاتهمأولاد المرحومة مادلين زوجة المرحوم جورج ديب وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومالنائب السابق الدكتوربيار عبدو الدكاشالرئيس الفخري لعائلة الدكاش في لبنانيسجى جثمان الفقيد عند الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 نيسان 2022 في كنيسة سيدة الحدت حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصراً.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة سيدة الحدت من الساعة الأولى بعد الظهر، والخميس والجمعة 21 و22 منه في منزل الفقيد، الحدت، شارع الدكاش.