جمعيات آل الدكاش في لبنان
رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحدت
نقابة الأطباء في لبنان
زوجته نورما جوزف حرب
إبنه جان بيار زوجته جيومار أوربانو وأولادهما لورن، آنا وبيار
إبنته ديان زوجة كريستيان مكتف وأولادهما الكسندر، ايزابيل ولويز
أرملة شقيقه المرحوم الدكتور الصيدلي أنطوان: ﭭيڤيان أبي اللمع وأولادها وعائلاتهم
شقيقاته ايڤات زوجة جان ماري برجيم وأولادهما وعائلاتهم
المحامية تريز أرملة المرحوم المحامي سامي عون وأولادها وعائلاتهم
أولاد المرحومة جورجيت زوجة المرحوم روبير خوري وعائلاتهم
أولاد المرحومة روز زوجة المرحوم شارل عون وعائلاتهم
أولاد المرحومة مادلين زوجة المرحوم جورج ديب وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
النائب السابق الدكتور
بيار عبدو الدكاش
الرئيس الفخري لعائلة الدكاش في لبنان
يسجى جثمان الفقيد عند الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 نيسان 2022 في كنيسة سيدة الحدت حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصراً.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة سيدة الحدت من الساعة الأولى بعد الظهر، والخميس والجمعة 21 و22 منه في منزل الفقيد، الحدت، شارع الدكاش.