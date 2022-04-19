تعازي ووفيات

لويست يوسف شديد

Lebanon 24
19-04-2022 | 23:24
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شقيقاها العميد الركن م. جورج يوسف شديد زوجته يسرى بسترس

ولداه مارك جو زوجته باميلا ضومط وعائلتهما

باتريك زوجته كاميل لوروا

أنطوان يوسف شديد زوجته ليلى يمين

بناته لوسيت

ليليان زوجة رالف سمعان

لمى زوجة فادي بو جودة وعائلتهما

وعموم عائلات شديد، زهري، بسترس، يمين، ضومط، لوروا، سمعان، بو جودة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي خربة قنافار ينعون وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة

(المربية في المدرسة اللبنانية للضرير والأصم – بعبدا)

لويست يوسف شديد

والدتها المرحومة سيدي زهري

الراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية أمس الثلثاء 19 نيسان 2022 مزودة بالأسرار المقدسة.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 منه في كنيسة مار الياس المارونية، خربة قنافار.

تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحاً وبعده ولغاية السادسة مساء في صالون الكنيسة.

بسبب الأوضاع الصحية الراهنة يرجى على من يرغب بالمشاركة التقيد بالتدابير الوقائيّة المناسبة أو التعازي على أرقام الهواتف.

أشقاؤها العميد الركن المتقاعد جورج يوسف شديد: 421238/03

أنطوان يوسف شديد: 421437/03
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