لويست يوسف شديد

شقيقاها العميد الركن م. جورج يوسف شديد زوجته يسرى بسترسولداه مارك جو زوجته باميلا ضومط وعائلتهماباتريك زوجته كاميل لورواأنطوان يوسف شديد زوجته ليلى يمينبناته لوسيتليليان زوجة رالف سمعانلمى زوجة فادي بو جودة وعائلتهماوعموم عائلات شديد، زهري، بسترس، يمين، ضومط، لوروا، سمعان، بو جودة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي خربة قنافار ينعون وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة(المربية في المدرسة اللبنانية للضرير والأصم – بعبدا)لويست يوسف شديدوالدتها المرحومة سيدي زهريالراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية أمس الثلثاء 19 نيسان 2022 مزودة بالأسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 منه في كنيسة مار الياس المارونية، خربة قنافار.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحاً وبعده ولغاية السادسة مساء في صالون الكنيسة.بسبب الأوضاع الصحية الراهنة يرجى على من يرغب بالمشاركة التقيد بالتدابير الوقائيّة المناسبة أو التعازي على أرقام الهواتف.أشقاؤها العميد الركن المتقاعد جورج يوسف شديد: 421238/03أنطوان يوسف شديد: 421437/03