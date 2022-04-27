خليل أيوب سمعان

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زوجة الفقيد هدا فؤاد ياردأولاده مريم سمعان زوجة منير ضو وعائلتهاأيوب سمعان زوجته سوزن ماكدوغال وعائلتهنور سمعان زوجة شريف رفعت وعائلتهاأشقاؤه صونيا سمعان أرملة المرحوم جوزف كاورك وأولادهادنيا سمعان أرملة المرحوم شارل عبيد وأولادهارندى سمعان وأولادهاالمرحوم أنطوان سمعانوعموم عائلات سمعان، يارد، عواد، ضو، ماكدوغال ، رفعت، كاورك، عبيد، رزق الله، خوري، بطرس، يوسف، عقل ، يزبك، عبدالنور، فرح، عربيد، هولر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومخليل أيوب سمعانالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الأربعاء الواقع فيه 27 نيسان 2022 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 29 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان، الأشرفية شارع أديب اسحق ثم يوارى في مدفن العائلة، رأس النبع.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. للتعزية عبر الهاتفهدا 03436243أيوب 70436243مريم 03925219نور 00353864109513