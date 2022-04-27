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تعازي ووفيات

خليل أيوب سمعان

Lebanon 24
27-04-2022 | 23:46
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زوجة الفقيد هدا فؤاد يارد
أولاده مريم سمعان زوجة منير ضو وعائلتها
أيوب سمعان زوجته سوزن ماكدوغال وعائلته
نور سمعان زوجة شريف رفعت وعائلتها
أشقاؤه صونيا سمعان أرملة المرحوم جوزف كاورك وأولادها
دنيا سمعان أرملة المرحوم شارل عبيد وأولادها
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رندى سمعان وأولادها
المرحوم أنطوان سمعان
وعموم عائلات سمعان، يارد، عواد، ضو، ماكدوغال ، رفعت، كاورك، عبيد، رزق الله، خوري، بطرس، يوسف، عقل ، يزبك، عبدالنور، فرح، عربيد، هولر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

خليل أيوب سمعان

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الأربعاء الواقع فيه 27 نيسان 2022 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 29 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان، الأشرفية شارع أديب اسحق ثم يوارى في مدفن العائلة، رأس النبع.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. للتعزية عبر الهاتف
هدا 03436243

أيوب 70436243
مريم 03925219
نور 00353864109513
 
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