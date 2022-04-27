21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
خليل أيوب سمعان
Lebanon 24
27-04-2022
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجة الفقيد هدا فؤاد يارد
أولاده مريم سمعان زوجة منير ضو وعائلتها
أيوب سمعان زوجته سوزن ماكدوغال وعائلته
نور سمعان زوجة شريف رفعت وعائلتها
أشقاؤه صونيا سمعان أرملة المرحوم جوزف كاورك وأولادها
دنيا سمعان أرملة المرحوم شارل عبيد وأولادها
Advertisement
رندى سمعان وأولادها
المرحوم أنطوان سمعان
وعموم عائلات سمعان، يارد، عواد، ضو، ماكدوغال ، رفعت، كاورك، عبيد، رزق الله، خوري، بطرس، يوسف، عقل ، يزبك، عبدالنور، فرح، عربيد، هولر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
خليل أيوب سمعان
المنتقل الى رحمته تعالى أمس الأربعاء الواقع فيه 27 نيسان 2022 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 29 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان، الأشرفية شارع أديب اسحق ثم يوارى في مدفن العائلة، رأس النبع.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. للتعزية عبر الهاتف
هدا 03436243
أيوب 70436243
مريم 03925219
نور 00353864109513
Advertisement
الأكثر قراءة
لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)
Lebanon 24
لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)
00:28 | 2022-04-28
28/04/2022 12:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة فنان لبناني شهير تنجو بأعجوبة: سيارة زوجته احترقت بالكامل.. وابنتاه كانتا بداخلها (صورة)
Lebanon 24
عائلة فنان لبناني شهير تنجو بأعجوبة: سيارة زوجته احترقت بالكامل.. وابنتاه كانتا بداخلها (صورة)
02:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينسحب غدًا لصالح الثنائي الشيعي
Lebanon 24
مرشح ينسحب غدًا لصالح الثنائي الشيعي
15:03 | 2022-04-27
27/04/2022 03:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "باب الحارة" أبو شهاب يثير الحيرة بصورة رومنسية مع ممثلة لبنانية شهيرة
Lebanon 24
نجم "باب الحارة" أبو شهاب يثير الحيرة بصورة رومنسية مع ممثلة لبنانية شهيرة
14:00 | 2022-04-27
27/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-27
27/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
07:07 | 2022-04-26
نقابة المحررين نعت صبحي خليل زعيتر.. القصيفي: عرفته الصحافة مناضلا ملتزما وفيا
23:24 | 2022-04-19
لويست يوسف شديد
23:22 | 2022-04-19
بيار عبدو الدكاش
23:21 | 2022-04-19
روي موريس نسناس
04:01 | 2022-04-18
الدكتور نسناس في ذمة الله
00:59 | 2022-04-18
وفاة النائب السابق بيار دكاش
فيديو
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
28/04/2022 19:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
23:37 | 2022-04-27
28/04/2022 19:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-27
28/04/2022 19:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact