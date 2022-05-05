Advertisement

تعازي ووفيات

ناجي سمير قربان

Lebanon 24
05-05-2022 | 22:52
A-
A+
Doc-P-949263-637874131927246954.jpg
Doc-P-949263-637874131927246954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجة الفقيد غادة ملحم أسعد

ابنه سامر ناجي قربان

بناته ليا ناجي قربان زوجة روبي باروك

أندريا ناجي قربان

والدته ماري قبلان تابت

شقيقه فادي سمير قربان وعائلته

وعموم عائلات الشوير وعين السنديانة وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
Advertisement

المهندس

ناجي سمير قربان

المنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 4 أيار ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 6 منه في كنيسة مار جرجس، الشوير.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساء.

وغداً السبت 7 منه في صالون كنيسة مار نقولا، الأشرفية، من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.

للتعازي عبر الهاتف:

غادة: 03/342023

فادي: 03/666482

سامر: 03/450600

ليا: 78/956855

أندريا: 03/189427
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
06:06 | 2022-05-06
22:53 | 2022-05-05
06:18 | 2022-05-04
23:46 | 2022-04-27
07:07 | 2022-04-26
23:24 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website