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تعازي ووفيات
د. كارول حبيب خوري
Lebanon 24
05-05-2022
|
22:53
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زوج الفقيدة المهندس د. زياد اليف الخوري
أولادها الدكتور دانيال الخوري
لارا الخوري
مارتان الخوري
والدتها ماغي نخله شماس ارملة الدكتور حبيب خوري
شقيقتها رولا زوجة البير رفيق الحاج وعائلتها
زينة زوجة أنطوان نديم عاصي وعائلتها
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وعموم عائلات خوري، الخوري، شماس، الحاج، عاصي، سابا، فرح، ملكون، غصن، جلبوط، بندلي، قطريب وعموم أهالي كوسبا وبزبينا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة
المهندسة
د. كارول حبيب خوري
تقام صلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد 8 أيار 2022 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية.
تقبل التعازي بعد الصلاة في صالون الكنيسة لغاية السادسة مساءً.
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