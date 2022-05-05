د. كارول حبيب خوري

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زوج الفقيدة المهندس د. زياد اليف الخوريأولادها الدكتور دانيال الخوريلارا الخوريمارتان الخوريوالدتها ماغي نخله شماس ارملة الدكتور حبيب خوريشقيقتها رولا زوجة البير رفيق الحاج وعائلتهازينة زوجة أنطوان نديم عاصي وعائلتهاوعموم عائلات خوري، الخوري، شماس، الحاج، عاصي، سابا، فرح، ملكون، غصن، جلبوط، بندلي، قطريب وعموم أهالي كوسبا وبزبينا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون وفاة فقيدتهم الغالية المرحومةالمهندسةد. كارول حبيب خوريتقام صلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد 8 أيار 2022 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية.تقبل التعازي بعد الصلاة في صالون الكنيسة لغاية السادسة مساءً.