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تعازي ووفيات
ناجي سمير قربان
Lebanon 24
10-05-2022
|
22:48
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زوجة الفقيد غادة ملحم أسعد
ابنه سامر ناجي قربان
بناته ليا ناجي قربان زوجة روبي باروك
أندريا ناجي قربان
والدته ماري قبلان تابت
شقيقه فادي سمير قربان وعائلته
وعموم عائلات الشوير وعين السنديانة وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
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المهندس
ناجي سمير قربان
المنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 4 أيار ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 6 منه في كنيسة مار جرجس، الشوير.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساء.
وغداً السبت 7 منه في صالون كنيسة مار نقولا، الأشرفية، من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.
للتعازي عبر الهاتف:
غادة: 03/342023
فادي: 03/666482
سامر: 03/450600
ليا: 78/956855
أندريا: 03/189427
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