ناجي سمير قربان

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زوجة الفقيد غادة ملحم أسعدابنه سامر ناجي قربانبناته ليا ناجي قربان زوجة روبي باروكأندريا ناجي قربانوالدته ماري قبلان تابتشقيقه فادي سمير قربان وعائلتهوعموم عائلات الشوير وعين السنديانة وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المرحومالمهندسناجي سمير قربانالمنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 4 أيار ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 6 منه في كنيسة مار جرجس، الشوير.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساء.وغداً السبت 7 منه في صالون كنيسة مار نقولا، الأشرفية، من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.للتعازي عبر الهاتف:غادة: 03/342023فادي: 03/666482سامر: 03/450600ليا: 78/956855أندريا: 03/189427