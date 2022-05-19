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تعازي ووفيات
كميل اميل عيراني
Lebanon 24
19-05-2022
|
22:48
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رقد على رجاء القيامة
كميل اميل عيراني
شقيقاه الدكتور جورج اميل عيراني (في المهجر)
فادي اميل عيراني زوجته ليلى نجيم وابنتاهما
الكسندرا فادي عيراني زوجة تيدي زعني
تانيا فادي عيراني
شقيقته فاديا اميل عيراني زوجة د. ايلي ورده وابنتاهما
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يمنى ايلي ورده زوجة كبريال فرنيني وعائلتهما
سنتيا ايلي ورده وعائلتها
وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات مشروع العيراني في ضهور فيطرون وعائلات الحازمية ينعونه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 20 ايار 2022 في كنيسة مارت تقلا (الحازمية) ويوارىفي مدفن العائلة في الحازمية.
تقبل التعازي قبل الدفن اليوم الجمعة 20 منه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية موعد الدفن في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.
جورج اميل عيراني 0034606228847 (whatsapp)
فادي اميل عيراني 03514485
فاديا وردة 03660567
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