كميل اميل عيراني

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رقد على رجاء القيامةكميل اميل عيرانيشقيقاه الدكتور جورج اميل عيراني (في المهجر)فادي اميل عيراني زوجته ليلى نجيم وابنتاهماالكسندرا فادي عيراني زوجة تيدي زعنيتانيا فادي عيرانيشقيقته فاديا اميل عيراني زوجة د. ايلي ورده وابنتاهمايمنى ايلي ورده زوجة كبريال فرنيني وعائلتهماسنتيا ايلي ورده وعائلتهاوانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات مشروع العيراني في ضهور فيطرون وعائلات الحازمية ينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 20 ايار 2022 في كنيسة مارت تقلا (الحازمية) ويوارىفي مدفن العائلة في الحازمية.تقبل التعازي قبل الدفن اليوم الجمعة 20 منه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية موعد الدفن في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.جورج اميل عيراني 0034606228847 (whatsapp)فادي اميل عيراني 03514485فاديا وردة 03660567