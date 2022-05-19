Advertisement

تعازي ووفيات

كميل اميل عيراني

Lebanon 24
19-05-2022 | 22:48
A-
A+
Doc-P-954144-637886225676063493.jpg
Doc-P-954144-637886225676063493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رقد على رجاء القيامة

كميل اميل عيراني

شقيقاه الدكتور جورج اميل عيراني (في المهجر)

فادي اميل عيراني زوجته ليلى نجيم وابنتاهما

الكسندرا فادي عيراني زوجة تيدي زعني

تانيا فادي عيراني

شقيقته فاديا اميل عيراني زوجة د. ايلي ورده وابنتاهما
Advertisement

يمنى ايلي ورده زوجة كبريال فرنيني وعائلتهما

سنتيا ايلي ورده وعائلتها

وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات مشروع العيراني في ضهور فيطرون وعائلات الحازمية ينعونه.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 20 ايار 2022 في كنيسة مارت تقلا (الحازمية) ويوارىفي مدفن العائلة في الحازمية.

تقبل التعازي قبل الدفن اليوم الجمعة 20 منه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية موعد الدفن في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.

جورج اميل عيراني 0034606228847 (whatsapp)

فادي اميل عيراني 03514485

فاديا وردة 03660567
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:50 | 2022-05-19
22:49 | 2022-05-19
11:05 | 2022-05-13
22:48 | 2022-05-10
02:52 | 2022-05-09
06:06 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website