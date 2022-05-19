ماري فرج الله مهاوش

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"من آمن بي وإن مات فسيحيا"أبناء الفقيدة صاحب الغبطة يوسف بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليكعائلة المرحوم ميشال العبسيجورج العبسي وعائلتهليديا زوجة شارلي خرسا وعائلتهاغادة زوجة سليم شلهوب وعائلتهاشقيق الفقيدة جورج مهاوش وعائلتهوعموم عائلات العبسي ومهاوش وعون وهاني وراشد ودمر وخرسا وشلهوب وسارة ومعتوق وبيتنجانة ونديم وهوفر وصوابيني وصايغ ونحاس وجيرسباك وقلعاني وفواز ونمور وأقربائهم وأنسبائهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من اللوعة والأسى فقيدتهم الغاليةماري فرج الله مهاوشأرملة المرحوم عبدالله العبسيالتي رقدت على رجاء القيامة والحياة الأبدية الخميس 12 أيار 2022 في لوس أنجلس متمّمة واجباتها الدينيّة.يتقبّل صاحب الغبطية البطريرك يوسف الكّلّي الطوبى التعازي:في لبنان الاثنين 23 منه من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة 2 بعد الظهر ثمّ من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 8 مساء في المقرّ البطريركيّ في الربوة.في دمشق الجمعة 27 منه من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة بعد الظهر ثمّ من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 8 مساء في دار البطريركيّة في حارة الزيتون.تجري مراسم الدفن في الولايات المتحدة الأميركيّة ويُعلن عنها لاحقاً.للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.فليكن ذكرها مؤبّداً.