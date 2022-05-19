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تعازي ووفيات

ماري فرج الله مهاوش

Lebanon 24
19-05-2022 | 22:49
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"من آمن بي وإن مات فسيحيا"

أبناء الفقيدة صاحب الغبطة يوسف بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك

عائلة المرحوم ميشال العبسي

جورج العبسي وعائلته

ليديا زوجة شارلي خرسا وعائلتها

غادة زوجة سليم شلهوب وعائلتها
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شقيق الفقيدة جورج مهاوش وعائلته

وعموم عائلات العبسي ومهاوش وعون وهاني وراشد ودمر وخرسا وشلهوب وسارة ومعتوق وبيتنجانة ونديم وهوفر وصوابيني وصايغ ونحاس وجيرسباك وقلعاني وفواز ونمور وأقربائهم وأنسبائهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من اللوعة والأسى فقيدتهم الغالية

ماري فرج الله مهاوش

أرملة المرحوم عبدالله العبسي

التي رقدت على رجاء القيامة والحياة الأبدية الخميس 12 أيار 2022 في لوس أنجلس متمّمة واجباتها الدينيّة.

يتقبّل صاحب الغبطية البطريرك يوسف الكّلّي الطوبى التعازي:

في لبنان الاثنين 23 منه من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة 2 بعد الظهر ثمّ من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 8 مساء في المقرّ البطريركيّ في الربوة.

في دمشق الجمعة 27 منه من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة بعد الظهر ثمّ من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 8 مساء في دار البطريركيّة في حارة الزيتون.

تجري مراسم الدفن في الولايات المتحدة الأميركيّة ويُعلن عنها لاحقاً.

للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.

فليكن ذكرها مؤبّداً.
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