أولادها القاضي ريتا غنطوس وزوجها القاضي كلود كرم وابنتيهما الدكتورة ستيفاني وكريستي
الدكتور عماد غنطوس زوجته الدكتورة ناتالي كاريو واولادهما جورج وديمتري وألكسندر
المهندس مروان غنطوس زوجته الأستاذة رانيا غانم واولادهما سيرينا ديزيره وكلويه واندريا
شقيقاها روز رحال ارملة أنطوان روفايل وأولادها
أولاد المرحوم المهندس ريمون روفايل (عميد المجلس العام الماروني)
وعموم عائلات غنطوس، روفايل، عواد، كرم، كاريو، غانم، رحال، خوري، إبراهيم، عسلي، معلوف، هيكل، القزي وانسباؤهم في الوطن والهجر
ينعون بمزيد من الحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ديزيره جوزف روفايل
ارملة القاضي جورج ديب غنطوس
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى والنصف بعد ظهر اليوم الخميس 19 أيار 2022 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، ثم توارى في مدفن العائلة، مار متر.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الجمعة 20 منه من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة أو عبر الهاتف على الأرقام التالية:
القاضي ريتا: 03/657007،
الدكتور عماد: 03/650909،
المهندس مروان: 03/743032.