ديزيره جوزف روفايل

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أولادها القاضي ريتا غنطوس وزوجها القاضي كلود كرم وابنتيهما الدكتورة ستيفاني وكريستيالدكتور عماد غنطوس زوجته الدكتورة ناتالي كاريو واولادهما جورج وديمتري وألكسندرالمهندس مروان غنطوس زوجته الأستاذة رانيا غانم واولادهما سيرينا ديزيره وكلويه واندرياشقيقاها روز رحال ارملة أنطوان روفايل وأولادهاأولاد المرحوم المهندس ريمون روفايل (عميد المجلس العام الماروني)وعموم عائلات غنطوس، روفايل، عواد، كرم، كاريو، غانم، رحال، خوري، إبراهيم، عسلي، معلوف، هيكل، القزي وانسباؤهم في الوطن والهجرينعون بمزيد من الحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةديزيره جوزف روفايلارملة القاضي جورج ديب غنطوسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى والنصف بعد ظهر اليوم الخميس 19 أيار 2022 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، ثم توارى في مدفن العائلة، مار متر.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الجمعة 20 منه من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة أو عبر الهاتف على الأرقام التالية:القاضي ريتا: 03/657007،الدكتور عماد: 03/650909،المهندس مروان: 03/743032.