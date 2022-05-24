جورج وديع الشامي

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أولاد الفقيد وليد زوجته فابيان نادر وعائلتهماربيع زوجته منى يزبك وعائلتهمانبیلأشقاؤه فرنسيس الشامي وعائلتهعبلا نعمه أرملة المرحوم أنطوان الشامي وعائلتهاأنطوانيت كاراتي أرملة المرحوم جوزف الشامي وعائلتهاشقيقته جانيت أرملة المرحوم إيلي عون وعائلتهاوأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالصحافي والروائيجورج وديع الشاميزوجته المرحومة اليدا نعمة الله عوّادالراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الأحد الواقع فيه 22 أيار 2022 مزوداً بالأسرارالمقدسة، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء 25 منه في كنيسة مار منصور – النقاش.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً وغداً الخميس 26 منه تقبل التعازي من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.نظراً للظروف الصحية الراهنة وحفاظاً على سلامة الجميع يرجى الإلتزام بالتدابير الوقائية ووضع الكمامة.