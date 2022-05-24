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تعازي ووفيات

جورج وديع الشامي

Lebanon 24
24-05-2022 | 22:56
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أولاد الفقيد وليد زوجته فابيان نادر وعائلتهما

ربيع زوجته منى يزبك وعائلتهما

نبیل

أشقاؤه فرنسيس الشامي وعائلته

عبلا نعمه أرملة المرحوم أنطوان الشامي وعائلتها

أنطوانيت كاراتي أرملة المرحوم جوزف الشامي وعائلتها
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شقيقته جانيت أرملة المرحوم إيلي عون وعائلتها

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

الصحافي والروائي

جورج وديع الشامي

زوجته المرحومة اليدا نعمة الله عوّاد

الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الأحد الواقع فيه 22 أيار 2022 مزوداً بالأسرارالمقدسة، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء 25 منه في كنيسة مار منصور – النقاش.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً وغداً الخميس 26 منه تقبل التعازي من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.

نظراً للظروف الصحية الراهنة وحفاظاً على سلامة الجميع يرجى الإلتزام بالتدابير الوقائية ووضع الكمامة.
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