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تعازي ووفيات

ديمتري وديع دباس

Lebanon 24
24-05-2022 | 22:57
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زوجة الفقيد روزاة اميل رزق

أولاده ڨيكي دباس زوجة روجه مرّقده وعائلتهما

رامي دباس وعائلته

كريم دباس وعائلته

رفيقته كريستين فوڨيانغ وعائلتها

أشقاؤه عائلة المرحوم ايلي دباس

عائلة المرحومة نهى دباس مقدسي
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عائلة المرحوم جورج دباس

عائلة المرحوم سامي دباس

وعموم عائلات دباس، رزق، مرّقده، مقدسي، فوڨيانغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

ديمتري وديع دباس

المنتقل الى رحمته تعالى في بنكوك يوم الاربعاء الواقع فيه 11 أيار 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 26 منه  في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة عصراً.

للتعزية عبر الهاتف او واتساب

روزاة 03658090

ڨيكي 03252121

رامي 03857757

كريم 03777710
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