ديمتري وديع دباس

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زوجة الفقيد روزاة اميل رزقأولاده ڨيكي دباس زوجة روجه مرّقده وعائلتهمارامي دباس وعائلتهكريم دباس وعائلتهرفيقته كريستين فوڨيانغ وعائلتهاأشقاؤه عائلة المرحوم ايلي دباسعائلة المرحومة نهى دباس مقدسيعائلة المرحوم جورج دباسعائلة المرحوم سامي دباسوعموم عائلات دباس، رزق، مرّقده، مقدسي، فوڨيانغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومديمتري وديع دباسالمنتقل الى رحمته تعالى في بنكوك يوم الاربعاء الواقع فيه 11 أيار 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 26 منه في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة عصراً.للتعزية عبر الهاتف او واتسابروزاة 03658090ڨيكي 03252121رامي 03857757كريم 03777710