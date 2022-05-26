كريكوار الكسندر سيروف

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زوجة الفقيد فلورانس كوبيلاولاده سرجاوليغ زوجته آن سيسيل وولدهمافالنتينوعموم عائلات سيروف، كوبيل، سيزنسكي، بوجي، شالي هايار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومكريكوار الكسندر سيروفالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع في 24 أيار 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة 27 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت ـ شارع المكحول.لكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة لغاية الساعة الرابعة عصراً.للتعزية عبر الهاتف الرجاء الاتصال على الارقام التاليةفلورانس 03/749429سرج 03/775988