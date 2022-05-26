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تعازي ووفيات

كريكوار الكسندر سيروف

Lebanon 24
26-05-2022 | 22:58
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زوجة الفقيد فلورانس كوبيل

اولاده سرج

اوليغ زوجته آن سيسيل وولدهما

فالنتين

وعموم عائلات سيروف، كوبيل، سيزنسكي، بوجي، شالي هايار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
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كريكوار الكسندر سيروف

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع في 24 أيار 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة 27 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت ـ شارع المكحول.

لكم من بعده طول البقاء.

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة لغاية الساعة الرابعة عصراً.

للتعزية عبر الهاتف الرجاء الاتصال على الارقام التالية

فلورانس 03/749429

سرج 03/775988
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