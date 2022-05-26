ابن الفقيد وجيه زوجته ريناتا جوليسوفا وعائلتهما
ابنتاه مايا وأولادها وعائلاتهم
فيليب فيعاني زوج المرحومة ليليا وعائلتهما
شقيقه المحامي جوزف خوري الحلو زوجته جويس حكيم دويك
شقيقاته جوزيت زوجة سليم الدحداح وعائلتهما
أولاد المرحومة أدلين زوجة المرحوم روجيه حرفوش وعائلاتهم
أولاد المرحومة نيكول زوجة المرحوم الياس إنجا وعائلاتهم
وعائلات الخوري الحلو، ضو، الحلو، خلّوف، جوليسوفا، فيعاني، الدحداح، إنجا، حرفوش، حكيم دويك وعموم عائلات بعبدا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي انطوان وجيه الخوري الحلو
(رئيس بلدية بعبدا اللويزة الأسبق)
الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلثاء 24 أيار 2022 مزودا بالأسرار الإلهية.
تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة 27 منه في كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.
تقبل التعازي اليوم الجمعة قبل الدفن ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر وغدا السبت 28 منه ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساء في صالون الكنيسة.