المحامي انطوان وجيه الخوري الحلو

Advertisement

ابن الفقيد وجيه زوجته ريناتا جوليسوفا وعائلتهماابنتاه مايا وأولادها وعائلاتهمفيليب فيعاني زوج المرحومة ليليا وعائلتهماشقيقه المحامي جوزف خوري الحلو زوجته جويس حكيم دويكشقيقاته جوزيت زوجة سليم الدحداح وعائلتهماأولاد المرحومة أدلين زوجة المرحوم روجيه حرفوش وعائلاتهمأولاد المرحومة نيكول زوجة المرحوم الياس إنجا وعائلاتهموعائلات الخوري الحلو، ضو، الحلو، خلّوف، جوليسوفا، فيعاني، الدحداح، إنجا، حرفوش، حكيم دويك وعموم عائلات بعبدا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمحامي انطوان وجيه الخوري الحلو(رئيس بلدية بعبدا اللويزة الأسبق)الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلثاء 24 أيار 2022 مزودا بالأسرار الإلهية.تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة 27 منه في كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.تقبل التعازي اليوم الجمعة قبل الدفن ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر وغدا السبت 28 منه ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساء في صالون الكنيسة.