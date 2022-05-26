زوجة الفقيد جويل جورج عراميه
أولاده جان أبوجوده وأولاده
جان بيار، فيليكس، ساره
بيار أبوجوده
عائلة إبنته المرحومة ماري كريستين زوجة أنطوني طرزي وأولادهما
كارولين وجورج
عائلة شقيقته المرحومة سلوى زوجة كلود زغزغي وأولادهما
جو، ميشال وجان وعائلاتهم
أولاد عمه المرحوم إيليا أبوجوده
ريكاردو إيليا أبوجوده
فيرا أرملة المرحوم حبيب حكيمه وأولادها
عائلة المرحومة ايليان زوجة أنيس عبود
خالاته إيفيت أرملة المرحوم أنور عريضه وأولادهما
إيريك وساره جين وعائلاتهم
أرليت أرملة المرحوم جوزف كساب وأولادها
عائلة خالته المرحومة رينه داوود (في المهجر)
عائلة خاله المرحوم الفريدو سعد أبوجوده (في المهجر)
وعموم عائلات أبوجوده، عراميه، عسيلي، طرزي، زغزغي، حكيمه، داوود، كساب، عبود، عريضه وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
فيليكس جان أبوجوده
المنتقل الى رحمته تعالى أمس الخميس الواقع فيه 26 أيار 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 28 منه في كنيسة مارمارون، الجميزة ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه العبادية حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار يوحنا يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
وبعد الدفن في صالون كنيسة مار يوحنا، العبادية إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الأحد 29 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
لكم من بعده طول البقاء.
للتعزية عبر الهاتف
جويل 03278318 - جان 70911911
بيار 03200806 - أنطوني طرزي 03886682
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.