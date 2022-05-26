فيليكس جان أبوجوده

Advertisement

زوجة الفقيد جويل جورج عراميهأولاده جان أبوجوده وأولادهجان بيار، فيليكس، سارهبيار أبوجودهعائلة إبنته المرحومة ماري كريستين زوجة أنطوني طرزي وأولادهماكارولين وجورجعائلة شقيقته المرحومة سلوى زوجة كلود زغزغي وأولادهماجو، ميشال وجان وعائلاتهمأولاد عمه المرحوم إيليا أبوجودهريكاردو إيليا أبوجودهفيرا أرملة المرحوم حبيب حكيمه وأولادهاعائلة المرحومة ايليان زوجة أنيس عبودخالاته إيفيت أرملة المرحوم أنور عريضه وأولادهماإيريك وساره جين وعائلاتهمأرليت أرملة المرحوم جوزف كساب وأولادهاعائلة خالته المرحومة رينه داوود (في المهجر)عائلة خاله المرحوم الفريدو سعد أبوجوده (في المهجر)وعموم عائلات أبوجوده، عراميه، عسيلي، طرزي، زغزغي، حكيمه، داوود، كساب، عبود، عريضه وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومفيليكس جان أبوجودهالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الخميس الواقع فيه 26 أيار 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 28 منه في كنيسة مارمارون، الجميزة ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه العبادية حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار يوحنا يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.وبعد الدفن في صالون كنيسة مار يوحنا، العبادية إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الأحد 29 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.لكم من بعده طول البقاء.للتعزية عبر الهاتفجويل 03278318 - جان 70911911بيار 03200806 - أنطوني طرزي 03886682الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.