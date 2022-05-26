Advertisement

تعازي ووفيات

فيليكس جان أبوجوده

Lebanon 24
26-05-2022 | 23:02
A-
A+
Doc-P-956350-637892282172252762.jpg
Doc-P-956350-637892282172252762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجة الفقيد جويل جورج عراميه

أولاده جان أبوجوده وأولاده

جان بيار، فيليكس، ساره

بيار أبوجوده

عائلة إبنته المرحومة ماري كريستين زوجة أنطوني طرزي وأولادهما

كارولين وجورج

عائلة شقيقته المرحومة سلوى زوجة كلود زغزغي وأولادهما
Advertisement

جو، ميشال وجان وعائلاتهم

أولاد عمه المرحوم إيليا أبوجوده

ريكاردو إيليا أبوجوده

فيرا أرملة المرحوم حبيب حكيمه وأولادها

عائلة المرحومة ايليان زوجة أنيس عبود

خالاته إيفيت أرملة المرحوم أنور عريضه وأولادهما

إيريك وساره جين وعائلاتهم

أرليت أرملة المرحوم جوزف كساب وأولادها

عائلة خالته المرحومة رينه داوود (في المهجر)

عائلة خاله المرحوم الفريدو سعد أبوجوده (في المهجر)

وعموم عائلات أبوجوده، عراميه، عسيلي، طرزي، زغزغي، حكيمه، داوود، كساب، عبود، عريضه وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

فيليكس جان أبوجوده

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الخميس الواقع فيه 26 أيار 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 28 منه في كنيسة مارمارون، الجميزة ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه العبادية حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار يوحنا يوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

وبعد الدفن في صالون كنيسة مار يوحنا، العبادية إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الأحد 29 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

لكم من بعده طول البقاء.

للتعزية عبر الهاتف

جويل 03278318 - جان 70911911

بيار 03200806 - أنطوني طرزي 03886682

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
16:25 | 2022-05-27
23:01 | 2022-05-26
22:58 | 2022-05-26
22:57 | 2022-05-24
22:56 | 2022-05-24
05:46 | 2022-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website