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تعازي ووفيات

ليلى اسعد كنعان

Lebanon 24
31-05-2022 | 22:51
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انتقلت الى رحمته تعالى في انكلترا المأسوف عليها

ليلى اسعد كنعان

زوجة مايك هاردن

والدتها المرحومة وطفا الشدياق

شقيقاتها القاضي نجلا كنعان

نالي كنعان أرملة السفير خوسيه منصور وولدها المحامي خوسيه منصور وعائلته
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نعمت كنعان زوجة العميد كمال ابي عبدالله وبناتهما

المهندسة لارا ابي عبدالله كنج وعائلتها

لين ابي عبدالله بشور وعائلتها

القاضي لمى ابي عبدالله.

تقبل التعازي في نادي خريجي الجامعة الاميركية، الحمرا الوردية، غداً الخميس 2 حزيران 2022 من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.

وبسبب الظروف الراهنة ولمن يرغب التعزية هاتفياً:

نجلا 03/854400، نالي 03/849444

نعمت 03/701313
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