ليلى اسعد كنعان

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انتقلت الى رحمته تعالى في انكلترا المأسوف عليهاليلى اسعد كنعانزوجة مايك هاردنوالدتها المرحومة وطفا الشدياقشقيقاتها القاضي نجلا كنعاننالي كنعان أرملة السفير خوسيه منصور وولدها المحامي خوسيه منصور وعائلتهنعمت كنعان زوجة العميد كمال ابي عبدالله وبناتهماالمهندسة لارا ابي عبدالله كنج وعائلتهالين ابي عبدالله بشور وعائلتهاالقاضي لمى ابي عبدالله.تقبل التعازي في نادي خريجي الجامعة الاميركية، الحمرا الوردية، غداً الخميس 2 حزيران 2022 من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.وبسبب الظروف الراهنة ولمن يرغب التعزية هاتفياً:نجلا 03/854400، نالي 03/849444نعمت 03/701313