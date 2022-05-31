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تعازي ووفيات

لیلی - ساره حنّا منصور مكرزل

Lebanon 24
31-05-2022 | 22:52
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إبناها جوزف زوجته النقيبة ريتا صعب وابنهما ريشار (صاحب مجلة الدبور)

روجيه وابنتاه صوفيا وجيل

بناتها مارلين وإبنتها كارلا وعائلتها

فیفان زوجة إيلي دكاش وإبناهما باتريك وسيرج

جوزيت زوجة جيرار كريكوريان وولديهما دانيال وكارل
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شقيقها أولاد المرحوم منصور وعائلاتهم

شقيقاتها مادلين

سليمة زوجة سليم القادري وأولادهما وعائلاتهم

أولاد المرحومة ماري أرملة المرحوم إيلي الحايك وعائلاتهم

وعائلات : مكرزل، صعب، دكاش، كريكوريان، القادري، الحايك وعموم عائلات بيت شباب وأنسباؤهم ينعون بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدتهم المرحومة

لیلی - ساره حنّا منصور مكرزل

أرملة المرحوم ریشار سليم مكرزل

الراقدة على رجاء القيامة  الثلثاء 31 أيار ٢٠٢٢ متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء 1 حزيران ٢٠٢۲ في كنيسة السيدة الكبرى ، بيت شباب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً في صالون الكنيسة، وغداً الخميس 2 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة.
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