لیلی - ساره حنّا منصور مكرزل

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إبناها جوزف زوجته النقيبة ريتا صعب وابنهما ريشار (صاحب مجلة الدبور)روجيه وابنتاه صوفيا وجيلبناتها مارلين وإبنتها كارلا وعائلتهافیفان زوجة إيلي دكاش وإبناهما باتريك وسيرججوزيت زوجة جيرار كريكوريان وولديهما دانيال وكارلشقيقها أولاد المرحوم منصور وعائلاتهمشقيقاتها مادلينسليمة زوجة سليم القادري وأولادهما وعائلاتهمأولاد المرحومة ماري أرملة المرحوم إيلي الحايك وعائلاتهموعائلات : مكرزل، صعب، دكاش، كريكوريان، القادري، الحايك وعموم عائلات بيت شباب وأنسباؤهم ينعون بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدتهم المرحومةلیلی - ساره حنّا منصور مكرزلأرملة المرحوم ریشار سليم مكرزلالراقدة على رجاء القيامة الثلثاء 31 أيار ٢٠٢٢ متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء 1 حزيران ٢٠٢۲ في كنيسة السيدة الكبرى ، بيت شباب.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً في صالون الكنيسة، وغداً الخميس 2 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة.