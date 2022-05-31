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تعازي ووفيات

نهاد جواد بو جواد

Lebanon 24
31-05-2022 | 22:53
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رقدت على رجاء القيامة

نهاد جواد بو جواد

ارملة ريمون فارس نصر

ابنها جوزف زوجته جومانا فضل الله واولادهما

روبير ومايا

ابنتها المرحومة ريتا - ديكاسيا، زوجها الشيخ رزق الله حبيش واولاده

الشيخ وليد وزينه
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أشقاؤها العميد الركن روبير بوجواد

جوزيف بوجواد وعائلته

المرحوم جورج بوجواد، زوجته لودي لبس واولادها

اولاد المرحوم ايلي بوجواد (في المهجر)

وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات حمانا ينعون

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الرابعة عصر اليوم الاربعاء 1 حزيران 2022 في كنيسة مار رومانوس، حمانا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الأولى بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار رومانوس، حمانا.
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