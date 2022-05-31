نهاد جواد بو جواد

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رقدت على رجاء القيامةنهاد جواد بو جوادارملة ريمون فارس نصرابنها جوزف زوجته جومانا فضل الله واولادهماروبير وماياابنتها المرحومة ريتا - ديكاسيا، زوجها الشيخ رزق الله حبيش واولادهالشيخ وليد وزينهأشقاؤها العميد الركن روبير بوجوادجوزيف بوجواد وعائلتهالمرحوم جورج بوجواد، زوجته لودي لبس واولادهااولاد المرحوم ايلي بوجواد (في المهجر)وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات حمانا ينعونيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الرابعة عصر اليوم الاربعاء 1 حزيران 2022 في كنيسة مار رومانوس، حمانا.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الأولى بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار رومانوس، حمانا.