بهيج عزيز مينا

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زوجة الفقيد فريدة جورج الشماس 03/852004إبناه دانيطونيإبنته رينأشقاؤه أنطونسمعان وعائلتهموسیجوزيفشقيقتاه سارة أرملة المرحوم جوزيف طنوس وعائلتهاأمال زوجة يعقوب السودا وعائلتهماوعموم عائلات مينا، موسى، نجيم، الشماس، رزق، البرجي، طنوس، السودا، عقيقي، ساسين، سمعان، يونس، سابا، البكاسيني وجميع عائلات بشمزين ومن ينتسب اليهم ينعون فقيدهـم المرحومبهيج عزيز ميناوالدته المرحومة ملكة رزقالمنتقل الى رحمته تعالى صباح الاحد ٢٩ أيار ۲۰۲۲وستقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة عصر اليوم الاربعاء 1 حزيران 2022 في كنيسة القديس جاورجيوس، بشمزين الكورة.تقبل التعازي يوم الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً وغداً الخميس ٢ منه من الساعة الرابعة عصراً ولغاية السابعة مساءً.