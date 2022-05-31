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تعازي ووفيات

بهيج عزيز مينا

Lebanon 24
31-05-2022 | 22:54
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زوجة الفقيد فريدة جورج الشماس 03/852004

إبناه داني

طوني

إبنته رين

أشقاؤه أنطون

سمعان وعائلته

موسی

جوزيف

شقيقتاه سارة أرملة المرحوم جوزيف طنوس وعائلتها

أمال زوجة يعقوب السودا وعائلتهما

وعموم عائلات مينا، موسى، نجيم، الشماس، رزق، البرجي، طنوس، السودا، عقيقي، ساسين، سمعان، يونس، سابا، البكاسيني وجميع عائلات بشمزين ومن ينتسب اليهم ينعون فقيدهـم المرحوم
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بهيج عزيز مينا

والدته المرحومة ملكة رزق

المنتقل الى رحمته تعالى صباح الاحد ٢٩ أيار ۲۰۲۲

وستقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة عصر اليوم الاربعاء 1 حزيران 2022 في كنيسة القديس جاورجيوس، بشمزين الكورة.

تقبل التعازي يوم الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً وغداً الخميس ٢ منه من الساعة الرابعة عصراً ولغاية السابعة مساءً.
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