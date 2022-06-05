كرمه منصور حداد

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اولاد الفقيدة منصور زوجته شاديه الخوري وولديهماكلود زوجة انطوان عماطوري وولديهما:جورج زوجته دوروتي واولادهما (في المهجر)نقولا زوجته جوانا واولادهما (في المهجر)كارلا زوجة رامي عوضغريساشقاؤها عائلة المرحوم ميشال حدادعائلة المرحوم غابي حدادالمرحوم ريشار حداداولاد شقيقتها المرحومة ليلي ارملة المرحوم وديع عفيش وعائلاتهموعموم عائلات حداد، فرح، بانايوت، الخوري، عماطوري، عوض، عفيش، شماس، نصر، شكور، سيستو، معطلاني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الاسى فقيدتهم الغالية المرحومةكرمه منصور حدادارملة المرحوم اسبر منصور فرحالمنتقلة الى رحمته تعالى مساء السبت 4 حزيران 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين 6 منه في كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني، ثم توارى في مدفن العائلة، مار الياس بطينا.تقبل التعازي غداً الثلثاء 7 منه في صالون الكنيسة من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.للتعزية عبر الهاتف:منصور: 03/236819كلود: 03/301177كارلا: 03/737088غريس: 03/774001