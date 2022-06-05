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تعازي ووفيات

كرمه منصور حداد

Lebanon 24
05-06-2022 | 22:40
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اولاد الفقيدة منصور زوجته شاديه الخوري وولديهما

كلود زوجة انطوان عماطوري وولديهما:

جورج زوجته دوروتي واولادهما (في المهجر)

نقولا زوجته جوانا واولادهما (في المهجر)

كارلا زوجة رامي عوض

غريس

اشقاؤها عائلة المرحوم ميشال حداد
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عائلة المرحوم غابي حداد

المرحوم ريشار حداد

اولاد شقيقتها المرحومة ليلي ارملة المرحوم وديع عفيش وعائلاتهم

وعموم عائلات حداد، فرح، بانايوت، الخوري، عماطوري، عوض، عفيش، شماس، نصر، شكور، سيستو، معطلاني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الاسى فقيدتهم الغالية المرحومة

كرمه منصور حداد

ارملة المرحوم اسبر منصور فرح

المنتقلة الى رحمته تعالى مساء السبت 4 حزيران 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين 6 منه في كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني، ثم توارى في مدفن العائلة، مار الياس بطينا.

تقبل التعازي غداً الثلثاء 7 منه في صالون الكنيسة من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.

للتعزية عبر الهاتف:

منصور: 03/236819

كلود: 03/301177

كارلا: 03/737088

غريس: 03/774001
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