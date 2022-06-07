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تعازي ووفيات

موريس يوسف مطر

Lebanon 24
07-06-2022 | 22:53
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رقد على رجاء القيامة المجيدة المأسوف عليه المرحوم

موريس يوسف مطر

زوجته تريز جورج بيليكي

ابنته مونيك زوجة ايلي وهبه واولادههما

وليام زوجته تريسي باطري وعائلتهما

ميسم زوجة رمزي فيكاني وعائلتهما
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موريس

ابنه شارل وعائلته (في المهجر)

اولاد شقيقه المرحوم عبدالله واولادهم وعائلاتهم

اولاد شقيقه المرحوم انيس واولادهم وعائلاتهم

شقيقه المرحوم جان مطر

ابن شقيقه المرحوم الدكتور ضاهر واولاده وعائلاتهم

اولاد شقيقته المرحومة فيوليت زوجة المرحوم جوزف ابو عاصي شعنين واولادهم وعائلاتهم

اولاد شقيقته المرحومة جانيت زوجة المرحوم جوزف جعارة واولادهم وعائلاتهم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاربعاء 8 حزيران 2022 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار مخايل - النهر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الخميس 9 منه من الساعة الحادية عشر قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
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