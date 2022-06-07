موريس يوسف مطر

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رقد على رجاء القيامة المجيدة المأسوف عليه المرحومموريس يوسف مطرزوجته تريز جورج بيليكيابنته مونيك زوجة ايلي وهبه واولادههماوليام زوجته تريسي باطري وعائلتهماميسم زوجة رمزي فيكاني وعائلتهماموريسابنه شارل وعائلته (في المهجر)اولاد شقيقه المرحوم عبدالله واولادهم وعائلاتهماولاد شقيقه المرحوم انيس واولادهم وعائلاتهمشقيقه المرحوم جان مطرابن شقيقه المرحوم الدكتور ضاهر واولاده وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة فيوليت زوجة المرحوم جوزف ابو عاصي شعنين واولادهم وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة جانيت زوجة المرحوم جوزف جعارة واولادهم وعائلاتهميحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاربعاء 8 حزيران 2022 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار مخايل - النهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الخميس 9 منه من الساعة الحادية عشر قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.