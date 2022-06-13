صبحي أمين حكيم

Advertisement

رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحومصبحي أمين حكيمزوجته كاتي عبدالله نمورأبناؤه المهندس امين زوجته باسكال تابت وعائلتهماالمهندس ناجي زوجته برناديت دو فورسيه وعائلتهماالبروفسور ندي زوجته نيكول ابوناضر وعائلتهماابنته المهندسة ندى حكيم واولادهايحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الثلثاء 14 حزيران 2022 في كنيسة مار بولس لللاتين، الفنار.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الاربعاء 15 منه في صالة الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.للتعزية عبر الهاتف:امين: +447785347341ناجي: +33608612886ندي: +447850503297ندى: +9613324000