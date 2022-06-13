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تعازي ووفيات
صبحي أمين حكيم
Lebanon 24
13-06-2022
|
22:44
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رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحوم
صبحي أمين حكيم
زوجته كاتي عبدالله نمور
أبناؤه المهندس امين زوجته باسكال تابت وعائلتهما
المهندس ناجي زوجته برناديت دو فورسيه وعائلتهما
البروفسور ندي زوجته نيكول ابوناضر وعائلتهما
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ابنته المهندسة ندى حكيم واولادها
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الثلثاء 14 حزيران 2022 في كنيسة مار بولس لللاتين، الفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الاربعاء 15 منه في صالة الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.
للتعزية عبر الهاتف:
امين: +447785347341
ناجي: +33608612886
ندي: +447850503297
ندى: +9613324000
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