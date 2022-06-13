ليزيت ريمون زلزل

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ابن الفقيدة المحامي انطوان الحايك زوجته المحامية ايليانا حبيب وعائلتهماابنتها ريتا الحايك ارملة المرحوم بولس نعيمه وولديهاوعموم عائلات الحايك، زلزل، عقل، حبيب، نعيمه، ابيلا، زيادة، عارج سعاده، آصاف، وعموم عائلات عين علق وبكفيا وانسباؤهم في الوطن والمهجرينعون فقيدتهم الغالية المرحومةليزيت ريمون زلزلارملة المرحوم الفرد الحايكالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الاثنين 13 حزيران 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الثلثاء 14 منه الساعة الرابعة عصراً في كنيسة قلب يسوع، سامي الصلح، بدارو.بعد الصلاة ينقل الجثمان الى مدافن العائلة في عين علق.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الأولى بعد الظهر، وغداً الاربعاء 15 منه في صالون الكنيسة من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.