Advertisement

تعازي ووفيات

ليزيت ريمون زلزل

Lebanon 24
13-06-2022 | 22:46
A-
A+
Doc-P-961913-637907824262937028.jpg
Doc-P-961913-637907824262937028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابن الفقيدة المحامي انطوان الحايك زوجته المحامية ايليانا حبيب وعائلتهما

ابنتها ريتا الحايك ارملة المرحوم بولس نعيمه وولديها

وعموم عائلات الحايك، زلزل، عقل، حبيب، نعيمه، ابيلا، زيادة، عارج سعاده، آصاف، وعموم عائلات عين علق وبكفيا وانسباؤهم في الوطن والمهجر
Advertisement

ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

ليزيت ريمون زلزل

ارملة المرحوم الفرد الحايك

المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الاثنين 13 حزيران 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الثلثاء 14 منه الساعة الرابعة عصراً في كنيسة قلب يسوع، سامي الصلح، بدارو.

بعد الصلاة ينقل الجثمان الى مدافن العائلة في عين علق.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الأولى بعد الظهر، وغداً الاربعاء 15 منه في صالون الكنيسة من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:44 | 2022-06-13
08:16 | 2022-06-11
22:53 | 2022-06-07
22:40 | 2022-06-05
22:54 | 2022-05-31
22:53 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website