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تعازي ووفيات

هالة حفيظ بيّوض

Lebanon 24
15-06-2022 | 23:00
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زوج الفقيدة اسعد نصرالله السكاف

ابنها مازن زوجته کارلا غابي نهرا وعائلتهما

ابنتها رنا زوجة عبدو جرجس صفير وعائلتهما

شقيقاها نورغانم أرملة شقيقها المرحوم غسان بيّوض وأولادها وعائلاتهم

أولاد المرحوم عاطف بيّوض وعائلاتهم
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شقيقتها نبيلة أرملة المرحوم باسيل صوصانیه

وعموم عائلات السكاف، بيّوض، ديبه، صفير، نهرا، غانم، طيّار، صوصانیه، مسعد، سماحة، شعيا، بو خير، الجميّل، عازار، كفوري، خشّان، صليبا، معلوف وعموم عائلات شرين، جديدة مرجعيون، عين التفاحة، شويّا، الزغرين والنقّاش وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

هالة حفيظ بيّوض

زوجة اسعد نصرالله السكاف

الراقدة على رجاء القيامة والحياة الابديّة أمس الاربعاء 15 حزيران 2022 مزودة بالأسرار الإلهية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى بعد ظهر غد الجمعة 17 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، ومن ثم ينقل جثمانها الى كنيسة مار نقولا ـ شرين (المتن)، حيث تقام صلاة (التريصاجيون) الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر وتوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي غداً الجمعة 17 منه قبل الدفن في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة مار نقولا ـ شرين (المتن)، من الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر لغاية السادسة مساءً. والسبت 18 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) الاشرفية، من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية الخامسة مساءً، والاحد 19 منه بعد القداس في صالون كنيسة مار نقولا ـ شرين (المتن) لغاية الخامسة مساء.
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