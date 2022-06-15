نسرين توفيق معقد الشامي

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أبناء الفقيدة أنيس انبوبا زوجته جويل ونسا وعائلتهمافريدريك انبوبا زوجته سيلفا سفريان وعائلتهمابناتها لميس جبري واولادهارودينة جبري واولادهاروى زوجة انور سليمان حيدر وعائلتهماوعموم عائلات معقد الشامي، جبري، ونسا، سفريان، سليمان، حيدر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةنسرين توفيق معقد الشاميارملة المرحوم رشاد جبريالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 15 حزيران 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الجمعة 17 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر في صالون الكنيسة.