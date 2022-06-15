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تعازي ووفيات
نسرين توفيق معقد الشامي
Lebanon 24
15-06-2022
|
23:03
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أبناء الفقيدة أنيس انبوبا زوجته جويل ونسا وعائلتهما
فريدريك انبوبا زوجته سيلفا سفريان وعائلتهما
بناتها لميس جبري واولادها
رودينة جبري واولادها
روى زوجة انور سليمان حيدر وعائلتهما
وعموم عائلات معقد الشامي، جبري، ونسا، سفريان، سليمان، حيدر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
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نسرين توفيق معقد الشامي
ارملة المرحوم رشاد جبري
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 15 حزيران 2022 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الجمعة 17 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر في صالون الكنيسة.
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