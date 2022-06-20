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تعازي ووفيات
صباح سمعان حيدر
Lebanon 24
20-06-2022
|
22:39
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رقد على رجاء القيامة
القاضي المتقاعد والمحامي
صباح سمعان حيدر
زوجته رضى سعيد سعيفان
اولاده سمر حيدر
لينا حيدر وزوجها جاد معلوف وولديهما ندي ولليا
سرمد حيدر
وأنسباؤهم وعائلات فيع (الكورة) واميون وبعبدا ينعونه.
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يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 20 حزيران 2022 في كنيسة القيامة للروم الارثوذكس مار تقلا، الحازمية، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته فيع (الكورة) لتقام صلاة التريساجيون (صلاة البخور) الساعة الخامسة مساءً في كنيسة مار سمعان ويوراى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي غداً الثلثاء 21 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في قاعة كنيسة مار سمعان - فيع (الكورة) ويالاربعاء 22 منه من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا، الحازمية.
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