صباح سمعان حيدر

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رقد على رجاء القيامةالقاضي المتقاعد والمحاميصباح سمعان حيدرزوجته رضى سعيد سعيفاناولاده سمر حيدرلينا حيدر وزوجها جاد معلوف وولديهما ندي وللياسرمد حيدروأنسباؤهم وعائلات فيع (الكورة) واميون وبعبدا ينعونه.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 20 حزيران 2022 في كنيسة القيامة للروم الارثوذكس مار تقلا، الحازمية، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته فيع (الكورة) لتقام صلاة التريساجيون (صلاة البخور) الساعة الخامسة مساءً في كنيسة مار سمعان ويوراى في مدافن العائلة.تقبل التعازي غداً الثلثاء 21 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في قاعة كنيسة مار سمعان - فيع (الكورة) ويالاربعاء 22 منه من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا، الحازمية.