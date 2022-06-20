Advertisement

تعازي ووفيات

صباح سمعان حيدر

Lebanon 24
20-06-2022 | 22:39
A-
A+
Doc-P-964008-637913869175587598.jpg
Doc-P-964008-637913869175587598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رقد على رجاء القيامة

القاضي المتقاعد والمحامي

صباح سمعان حيدر

زوجته رضى سعيد سعيفان

اولاده سمر حيدر

لينا حيدر وزوجها جاد معلوف وولديهما ندي ولليا

سرمد حيدر

وأنسباؤهم وعائلات فيع (الكورة) واميون وبعبدا ينعونه.
Advertisement

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 20 حزيران 2022 في كنيسة القيامة للروم الارثوذكس مار تقلا، الحازمية، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته فيع (الكورة) لتقام صلاة التريساجيون (صلاة البخور) الساعة الخامسة مساءً في كنيسة مار سمعان ويوراى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي غداً الثلثاء 21 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في قاعة كنيسة مار سمعان - فيع (الكورة) ويالاربعاء 22 منه من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا، الحازمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
05:56 | 2022-06-21
07:00 | 2022-06-18
06:24 | 2022-06-17
23:03 | 2022-06-15
23:00 | 2022-06-15
22:46 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website