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تعازي ووفيات
زياد رزق الله نخلة
Lebanon 24
07-07-2022
|
22:42
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رقد على رجاء القيامة
زياد رزق الله نخلة
زوجته المرحومة الحاجة برلنت رباح الشيخ
ولداه وليم نخلة زوجته فانيسا Conklin واولاده
سمير نخلة
شقيقه المرحوم فؤاد نخلة، زوجته هاله حُسن وعائلتها
شقيقته غادة نخلة زوجة كميل بيروتي وعائلتهما
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وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الحازمية والحدت ينعونه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر غد السبت 9 تموز 2022 في كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا (الحازمية) ويوارى في مدفن العائلة في كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر) – الاشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الثانية بعد الظهر في صالون كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا (الحازمية) ويومي الاحد 10 منه والاثنين 11 منه من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا (الحازمية)
للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعي
وليم 0012022585238
سمير 0019179129676
غادة نخلة بيروتي 03555609
هاله حُسن نخلة 03719959
كميل بيروتي 03908999
عمر الشيخ 03811823
لينا الشيخ حوحو 71451659
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