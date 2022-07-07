زياد رزق الله نخلة

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رقد على رجاء القيامةزياد رزق الله نخلةزوجته المرحومة الحاجة برلنت رباح الشيخولداه وليم نخلة زوجته فانيسا Conklin واولادهسمير نخلةشقيقه المرحوم فؤاد نخلة، زوجته هاله حُسن وعائلتهاشقيقته غادة نخلة زوجة كميل بيروتي وعائلتهماوأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الحازمية والحدت ينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر غد السبت 9 تموز 2022 في كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا (الحازمية) ويوارى في مدفن العائلة في كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر) – الاشرفية.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الثانية بعد الظهر في صالون كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا (الحازمية) ويومي الاحد 10 منه والاثنين 11 منه من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القيامة للروم الارثوذكس - مار تقلا (الحازمية)للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعيوليم 0012022585238سمير 0019179129676غادة نخلة بيروتي 03555609هاله حُسن نخلة 03719959كميل بيروتي 03908999عمر الشيخ 03811823لينا الشيخ حوحو 71451659