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تعازي ووفيات
يوسف لويس عريضه
Lebanon 24
13-07-2022
|
00:08
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والد الفقيد لويس يوسف عريضة
والدة الفقيد ألين معمرباشي
شقيقاته ماريا عريضة
نايلة عريضة
وعموم عائلات عريضة، معمرباشي والأنسباء في الوطن والمهجر
ينعون على رجاء القيامة والحياة الأبدية فقيدهم الغالي المرحوم
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يوسف لويس عريضه
المنتقل الى رحمته تعالى في المهجر (فرنسا) الجمعة 24 حزيران 2022 متمماً واجباته الدينية.
نحتفل بالقداس لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس 14 تموز 2022 في كنيسة مار نوهرا، بقرماشا، قضاء بشري.
حيث يوارى في مدافن العائلة.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
نظراً لتجدد جائحة كورونا تقبل التعازي عبر الهاتف بالاتصال على الارقام التالية:
ماريا: 916956/70
نايله: 838786/70
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