يوسف لويس عريضه

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والد الفقيد لويس يوسف عريضةوالدة الفقيد ألين معمرباشيشقيقاته ماريا عريضةنايلة عريضةوعموم عائلات عريضة، معمرباشي والأنسباء في الوطن والمهجرينعون على رجاء القيامة والحياة الأبدية فقيدهم الغالي المرحوميوسف لويس عريضهالمنتقل الى رحمته تعالى في المهجر (فرنسا) الجمعة 24 حزيران 2022 متمماً واجباته الدينية.نحتفل بالقداس لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس 14 تموز 2022 في كنيسة مار نوهرا، بقرماشا، قضاء بشري.حيث يوارى في مدافن العائلة.لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.نظراً لتجدد جائحة كورونا تقبل التعازي عبر الهاتف بالاتصال على الارقام التالية:ماريا: 916956/70نايله: 838786/70