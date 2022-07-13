ولداها فارس يعقوب شاهين وعائلته في المهجر
البروفسور جورج يعقوب شاهين وعائلته
شقيقاها عائلة المرحوم ميلاد شاهين وأولاده
عائلة المرحوم أنطوان شاهين وأولاده
شقيقاتها عائلة المرحومة هيفا اسطفان لطّوف وأولادها
تريز أرملة المرحوم ضوميط الطبشي وأولادها
عائلة المرحومة رينه يوسف دياب طانيوس وأولادها
ورديّة أرملة المرحوم يوسف الفغالي وأولادها
سلفاها مثلث الرحمات المطران الياس شاهين
حنّا فارس شاهين وأولاده (رئيس بلدية عبرين الأسبق)
ابنتا حميها مريم فارس شاهين أرملة المرحوم حنّا ساسين طانيوس وأولادها
المرحومة الأخت بياتريس فارس شاهين من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات – عبرين
وعموم عائلات شاهين، بومن، خوري، نادر، ضرغام، لطّوف، طبشي، طانيوس، الفغالي وعموم عائلات عبرين ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر، ينعون على رجاء القيامة المجيدة فقيدتهم الغالية المرحومة
أورسلا جرجس شاهين (سيلو)
أرملة المرحوم يعقوب فارس شاهين
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الأربعاء 13 تموز 2022.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الخميس 14 منه عند الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار شربل عبرين، البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السابعة مساء في صالة الرعيّة عبرين، وغداً الجمعة 15 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة في صالة رعيّة كنيسة سيّدة العطايا، الأشرفيّة.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرّع للكنيسة واعتبار هذه النشرة كدعوة خاصة.