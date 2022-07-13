أورسلا جرجس شاهين (سيلو)

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ولداها فارس يعقوب شاهين وعائلته في المهجرالبروفسور جورج يعقوب شاهين وعائلتهشقيقاها عائلة المرحوم ميلاد شاهين وأولادهعائلة المرحوم أنطوان شاهين وأولادهشقيقاتها عائلة المرحومة هيفا اسطفان لطّوف وأولادهاتريز أرملة المرحوم ضوميط الطبشي وأولادهاعائلة المرحومة رينه يوسف دياب طانيوس وأولادهاورديّة أرملة المرحوم يوسف الفغالي وأولادهاسلفاها مثلث الرحمات المطران الياس شاهينحنّا فارس شاهين وأولاده (رئيس بلدية عبرين الأسبق)ابنتا حميها مريم فارس شاهين أرملة المرحوم حنّا ساسين طانيوس وأولادهاالمرحومة الأخت بياتريس فارس شاهين من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات – عبرينوعموم عائلات شاهين، بومن، خوري، نادر، ضرغام، لطّوف، طبشي، طانيوس، الفغالي وعموم عائلات عبرين ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر، ينعون على رجاء القيامة المجيدة فقيدتهم الغالية المرحومةأورسلا جرجس شاهين (سيلو)أرملة المرحوم يعقوب فارس شاهينالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الأربعاء 13 تموز 2022.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الخميس 14 منه عند الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار شربل عبرين، البترون.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السابعة مساء في صالة الرعيّة عبرين، وغداً الجمعة 15 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة في صالة رعيّة كنيسة سيّدة العطايا، الأشرفيّة.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرّع للكنيسة واعتبار هذه النشرة كدعوة خاصة.