ريمون وديع عوده

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سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة -المدير العام لبنك عوده ش م لالمساهمون، مجلس الإدارة، الإدارةوجميع موظفي بنك عوده ش م ل وشركاته التابعةينعون بمزيد من الحزن والأسى المرحوممعالي السيدريمون وديع عودهأحد المؤسّسين،الرئيس الفخريورئيس مجلس الإدارة السابقيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الثلثاء 19 تموز 2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً في مطرانية الروم الملكيّين الكاثوليك، بيروت - طريق الشام.تُـقبل التعازي في صالون مطرانية الروم الملكيّين الكاثوليك، بيروت - طريق الشام قبل الدفن ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر، ويوم الأربعاء 20 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.ثم تُـقام صلاة النياح الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كاتدرائية مار نقولا للروم الملكيّين الكاثوليك في صيدا، ويوارى في مدفن العائلة.لراحة نفسه.