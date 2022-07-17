Advertisement

تعازي ووفيات

ريمون وديع عوده

Lebanon 24
17-07-2022 | 23:39
A-
A+
Doc-P-972212-637937232401530583.jpg
Doc-P-972212-637937232401530583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة -المدير العام لبنك عوده ش م ل

المساهمون، مجلس الإدارة، الإدارة

وجميع موظفي بنك عوده ش م ل وشركاته التابعة

ينعون بمزيد من الحزن والأسى المرحوم

معالي السيد

ريمون وديع عوده
Advertisement

أحد المؤسّسين،

الرئيس الفخري

ورئيس مجلس الإدارة السابق

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الثلثاء 19 تموز 2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً في مطرانية الروم الملكيّين الكاثوليك، بيروت - طريق الشام.

تُـقبل التعازي في صالون مطرانية الروم الملكيّين الكاثوليك، بيروت - طريق الشام قبل الدفن ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر، ويوم الأربعاء 20 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.

ثم تُـقام صلاة النياح الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كاتدرائية مار نقولا للروم الملكيّين الكاثوليك في صيدا، ويوارى في مدفن العائلة.

لراحة نفسه.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
05:37 | 2022-07-15
22:53 | 2022-07-13
00:08 | 2022-07-13
04:44 | 2022-07-10
22:42 | 2022-07-07
08:02 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website