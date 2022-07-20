اليزابيت نرسي

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أولادها تييري وبريجيت برسانجان-مارك واندرياس برسانوأولادهماتوماس، اندرييا، كابرييل ونيقولاوعموم عائلات نرسي، سينايف، بويودجيان، وأصدقائهم في الوطن والمهجرينعون فقيدتهم الغاليةاليزابيت نرسيارملة المرحوم فيكتور برسانيحتفل بالصلاة لراحة نفسها غداً الجمعة 22 تموز 2022 الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة القديس بولس التابعة لمدافن اللاتين في الفنار.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثالثة وبعد الدفن من الساعة الخامسة عصراً حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة مار بولس، في الفنار أو عبر الـ Email famillebercin@gmail.com