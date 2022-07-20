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تعازي ووفيات

اليزابيت نرسي

Lebanon 24
20-07-2022 | 23:16
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أولادها تييري وبريجيت برسان

جان-مارك واندرياس برسان

وأولادهما

توماس، اندرييا، كابرييل ونيقولا

وعموم عائلات نرسي، سينايف، بويودجيان، وأصدقائهم في الوطن والمهجر

ينعون فقيدتهم الغالية

اليزابيت نرسي
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ارملة المرحوم فيكتور برسان

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها غداً الجمعة 22 تموز 2022 الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة القديس بولس التابعة لمدافن اللاتين في الفنار.

تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثالثة وبعد الدفن من الساعة الخامسة عصراً حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة مار بولس، في الفنار أو عبر الـ Email famillebercin@gmail.com
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