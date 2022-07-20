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تعازي ووفيات

نزيه سعد نصرالله

Lebanon 24
20-07-2022 | 23:21
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زوجة الفقيد ولهمينا (لينا) فكري شاكر

إبنه سعد زوجته دانيال أبو جودة وعائلتهما

بناته زينة نصرالله وعائلتها

مي زوجة فيصل سارخو وعائلتهما

هلا نصرالله

مهى زوجة بو بابنكو وعائلتهما

شقيقه نبيل سعد نصر الله وعائلته
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شقيقته مارلين ارملة المرحوم ابراهيم معلوف وعائلتها

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

نزيه سعد نصرالله

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 19 تموز 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 21 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ثم يوارى في مدفن العائلة (مار متر).

 تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة وغداً الجمعة 22 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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