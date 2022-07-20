نزيه سعد نصرالله

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زوجة الفقيد ولهمينا (لينا) فكري شاكرإبنه سعد زوجته دانيال أبو جودة وعائلتهمابناته زينة نصرالله وعائلتهامي زوجة فيصل سارخو وعائلتهماهلا نصراللهمهى زوجة بو بابنكو وعائلتهماشقيقه نبيل سعد نصر الله وعائلتهشقيقته مارلين ارملة المرحوم ابراهيم معلوف وعائلتهاوأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المرحومنزيه سعد نصراللهالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 19 تموز 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 21 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ثم يوارى في مدفن العائلة (مار متر).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة وغداً الجمعة 22 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.