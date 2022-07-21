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تعازي ووفيات

المحامي فؤاد شفيق حنا الضاهر

Lebanon 24
21-07-2022 | 22:33
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اما انت اذا احببت فلا تقل ان الله في قلبي

بل قل بالاحرى انا في قلب الله (النبي، جبران خليل جبران)

رقد على رجاء القيامة المرحوم

المحامي فؤاد  شفيق حنا الضاهر

زوجته لورانس

أبناؤه رياض

ماهر
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نجد

ابنته ليان

شقيقه رياض وعائلته

نقابة المحامين في بيروت

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة عصر غد السبت 23 تموز 2022 في كنيسة السيدة، بشري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الاحد 24 منه في صالة الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
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