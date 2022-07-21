المحامي فؤاد  شفيق حنا الضاهر

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اما انت اذا احببت فلا تقل ان الله في قلبيبل قل بالاحرى انا في قلب الله (النبي، جبران خليل جبران)رقد على رجاء القيامة المرحومالمحامي فؤاد شفيق حنا الضاهرزوجته لورانسأبناؤه رياضماهرنجدابنته ليانشقيقه رياض وعائلتهنقابة المحامين في بيروتيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة عصر غد السبت 23 تموز 2022 في كنيسة السيدة، بشري.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الاحد 24 منه في صالة الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.