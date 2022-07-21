تريز طنوس سلامه

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رقدت على رجاء القيامةتريز طنوس سلامهارملة المحامي فؤاد سليمان نهراابنتاها سيلين نهرا زوجة كارل سويد وعائلتهما (03719900)كريستال نهرا (70233211)شقيقتاها سعاد سلامه زوجة عادل سعاده وعائلتهما (03060106)وداد سلامه زوجة بشارة مطر وعائلتهما (03316315)عائلة شقيقتها المرحومة نهاد سلامه ارملة المرحوم سامي الحلو (03720799)وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بيت مري وجديتا ينعونهايُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة 22 تموز في كنيسة مار ساسين، بيت مري.وينطلق موكب الجثمان الى بلدتها جديتا لتوارى في مدفن العائلةتقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الثالثة بعد الظهر.إيماناً بتعاليم الكنيسة، وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيدة تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور او من منزله.