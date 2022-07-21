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تعازي ووفيات

تريز طنوس سلامه

Lebanon 24
21-07-2022 | 22:34
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رقدت على رجاء القيامة

تريز طنوس سلامه

ارملة المحامي فؤاد سليمان نهرا

ابنتاها سيلين نهرا زوجة كارل  سويد وعائلتهما (03719900)

كريستال نهرا (70233211)

شقيقتاها سعاد سلامه زوجة عادل سعاده وعائلتهما (03060106)
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وداد سلامه زوجة بشارة مطر وعائلتهما (03316315)

عائلة شقيقتها المرحومة نهاد سلامه ارملة المرحوم سامي الحلو (03720799)

وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بيت مري وجديتا ينعونها

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة 22 تموز في كنيسة مار ساسين، بيت مري.

وينطلق موكب الجثمان الى بلدتها جديتا لتوارى في مدفن العائلة

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الثالثة بعد الظهر.

إيماناً بتعاليم الكنيسة، وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيدة تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور او من منزله.
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