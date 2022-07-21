لورانس جميل عكره

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إبنة الفقيدة ريتا بونصيف زوجة داغر مهنّا 03/332826حفيداها جيمي وكلارا مهنّاأشقاؤها جوزف جميل عكره زوجته ليلى الخوري وعائلتهما 03/736303جان جميل عكره زوجته سيمون متى وعائلتهما 03/326370يمنى عقاد أرملة ميشال جميل عكره وأولادها 03/279393وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغاليةلورانس جميل عكرهأرملة توفيق خليل بو نصيفيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 22 تموز 2022 في كنيسة مار مارون، الجميزة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.