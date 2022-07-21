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تعازي ووفيات

لورانس جميل عكره

Lebanon 24
21-07-2022 | 22:35
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إبنة الفقيدة ريتا بونصيف زوجة داغر مهنّا 03/332826

حفيداها جيمي وكلارا مهنّا

أشقاؤها جوزف جميل عكره زوجته ليلى الخوري وعائلتهما 03/736303

جان جميل عكره زوجته سيمون متى وعائلتهما 03/326370

يمنى عقاد أرملة ميشال جميل عكره وأولادها 03/279393
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وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية

لورانس جميل عكره

أرملة توفيق خليل بو نصيف

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 22 تموز 2022 في كنيسة مار مارون، الجميزة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
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