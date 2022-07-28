زوجة الفقيد فيوليت حليم أبو ديب
ابنه طوني زوجته أوليفيا أنطوان العرباوي وعائلتهما: فيوليت زوجة الدكتور أنطوان حداد وعائلتهما وتاتيانا
ابنته ندين
أشقاؤه عائلة المرحوم فاروق بشير روميه (في المهجر)
عائلة المرحوم فؤاد بشير روميه
عائلة المرحوم فاضل بشير روميه (في الوطن والمهجر)
عائلة المرحوم الشهيد فيليب بشير روميه
فرعون بشير روميه وعائلته
فادي بشير روميه وعائلته
فرنان بشير روميه وعائلته
شقيقته فوزية زوجة بشير أبي زيد وعائلتهما (في الوطن والمهجر)
وعموم الأهل والأنسباء في الوطن والمهجر
ينعون على رجاء القيامة والحياة الأبدية فقيدهم الغالي المرحوم
العقيد المتقاعد في الأمن العام
فوزي بشير روميه
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 28 تموز 2022 في تمام الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار جرجس، إهدن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.
او الإتصال على الأرقام التالية:
فيوليت 03/862100،
طوني +16137626364
ندين 70/920026
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