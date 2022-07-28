فوزي بشير روميه

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زوجة الفقيد فيوليت حليم أبو ديبابنه طوني زوجته أوليفيا أنطوان العرباوي وعائلتهما: فيوليت زوجة الدكتور أنطوان حداد وعائلتهما وتاتياناابنته ندينأشقاؤه عائلة المرحوم فاروق بشير روميه (في المهجر)عائلة المرحوم فؤاد بشير روميهعائلة المرحوم فاضل بشير روميه (في الوطن والمهجر)عائلة المرحوم الشهيد فيليب بشير روميهفرعون بشير روميه وعائلتهفادي بشير روميه وعائلتهفرنان بشير روميه وعائلتهشقيقته فوزية زوجة بشير أبي زيد وعائلتهما (في الوطن والمهجر)وعموم الأهل والأنسباء في الوطن والمهجرينعون على رجاء القيامة والحياة الأبدية فقيدهم الغالي المرحومالعقيد المتقاعد في الأمن العامفوزي بشير روميهيحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 28 تموز 2022 في تمام الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار جرجس، إهدن.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.او الإتصال على الأرقام التالية:فيوليت 03/862100،طوني +16137626364ندين 70/920026تنقل صلاة الجناز مباشرة عبر Zgharta Channel.