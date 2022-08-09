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تعازي ووفيات

سيمون حبيب خوري سعاده

Lebanon 24
09-08-2022 | 23:22
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ولاده ماري لويز

حبيب زوجته مونيك ليفي levy

جاسمين

آنيت

أشقاؤه عائلة المرحوم رينه

عائلة المرحومة ماي

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

سيمون حبيب خوري سعاده

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء 10 آب 2022 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية. ثم ينقل جثمانه الى حامات حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، حامات، ثم يوارى في مدفن العائلة.
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تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون كنيسة مار نقولا، الاشرفية، من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الدفن في صالون الكنيسة في حامات، والخميس 11 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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