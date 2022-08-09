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تعازي ووفيات

جورج عبدو أبي كرم

Lebanon 24
09-08-2022 | 23:23
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زوجة الفقيد ماري حنا ناكوزي

أبناؤه عبدو وابنه: شربل

الياس زوجته تانيا بجاني واولادهما: يارا - ساره - جورج

بناته نائلة

لميا زوجة ادوار شامي وابنهما: الكسندر

أشقاؤه جان وعائلته

عائلة المرحوم ايلي
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عائلة المرحوم جوزف

وعموم عائلات أبي كرم، ناكوزي، أبي نخول، بجاني، شامي، منصور، بريدي، سعيد، أبي حبيب، دبس، واكيم، الصيفي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جورج عبدو أبي كرم

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه ۹ آب ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 10 الجاري في كنيسة مار مارون - الجميزة.

ثم ينقل جثمانه الى الدكوانة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً مـن الساعة الحادية عشرة صباحاً. ويوم الخميس 11 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً مـن الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغايـة الساعة السادسة مساءً.
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