جورج عبدو أبي كرم

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زوجة الفقيد ماري حنا ناكوزيأبناؤه عبدو وابنه: شربلالياس زوجته تانيا بجاني واولادهما: يارا - ساره - جورجبناته نائلةلميا زوجة ادوار شامي وابنهما: الكسندرأشقاؤه جان وعائلتهعائلة المرحوم ايليعائلة المرحوم جوزفوعموم عائلات أبي كرم، ناكوزي، أبي نخول، بجاني، شامي، منصور، بريدي، سعيد، أبي حبيب، دبس، واكيم، الصيفي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه ۹ آب ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 10 الجاري في كنيسة مار مارون - الجميزة.ثم ينقل جثمانه الى الدكوانة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً مـن الساعة الحادية عشرة صباحاً. ويوم الخميس 11 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً مـن الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغايـة الساعة السادسة مساءً.