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تعازي ووفيات

كوثر حسين الشميساني

Lebanon 24
10-08-2022 | 23:23
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إنّا لله وإنّا اليه راجعون

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

انتقلت الى رحمته تعالى

كوثر حسين الشميساني

ارملة المرحوم وفيق العبد (أبو عارف)

أولادها الدكتور عارف زوجته امل دبس، المهندس عامر زوجته ماريزا روميو، المهندس عاصم زوجته نداء بيه
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بناتها حليمة، الأستاذة الجامعية نعمات زوجة فيليب مسمير، المهندسة صهبة زوجة المؤهل اول محمد العبد.

شقيقها المرحوم عبد الله الشميساني (أبو مختار)

شقيقاتها المرحومة زينب زوجة المرحوم حسن شحادة، المرحومة اسما زوجة المرحوم خليل الشميساني، المرحومة فاطمة زوجة المرحوم حسن جابر.

 يُصلّى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس 11/8/2022 وتوارى في جبانة بلدتها كترمايا الجديدة، تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزلها وفي منزل ولدها عارف في كترمايا حي النصب.

 عبر الهاتف: الدكتور عارف (03/729575) عامر (81/466130) عاصم (71/042861)

 حليمة (03/586168)، صهبة (03/785845)، نعمات (81/643921)

الراضون بقضاء الله وقدره آل العبد وآل شميساني وآل جابر وآل الدبس وآل شحادة وآل بيه وعموم أهالي كترمايا.

 
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