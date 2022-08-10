أسعد موريس عطاالله

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والدة الفقيد المرحومة سميرة جورج طرابلسيزوجة الفقيد فدوی فرید نصورإبن الفقيد موريس أسعد عطااللهإبنة الفقيد ريم أسعد عطااللهأشقاء الفقيد سهيل موريس عطااللهسامي موريس عطاالله زوجته مها سعادة وأولادهم رامي ونادين وسارةخال الفقيد المرحوم الدكتور سمير جورج طرابلسي أرملته هالا تقلا ابنهم جورج وبناتهم سهی ومها ومروة وعائلاتهموالدة زوجة الفقيد المرحومة نوال مرهج مرهجأبناء حمي الفقيد المرحوم جميل فريد نصوردعد فريد نصور وأولادها نورس ونائلة الرستمأعمام الفقيد في المهجر المرحوم حسني عطاالله أرملته إيفيت قنواتي وأولادهم وعائلاتهمالمرحوم جميل عطاالله أرملته المرحومة إميليا سالم وأولادهم وعائلاتهمالمرحوم فيكتور عطاالله أرملته مغنوليا شحفة وأولادهم وعائلاتهمالمرحوم فيليب عطاالله أرملته ليليان نادر وأولادهم وعائلاتهمعمات الفقيد في المهجر المرحومة أليس عطاالله أرملة المرحوم كامل قنواتي وأولادهم وعائلاتهمالمرحومة هند عطااللهالمرحومة إيفا عطاالله أرملة المرحوم ميشيل عطااللهالمرحومة عائدة عطاالله أرملة المرحوم فؤاد عطاالله وأولادهم وعائلاتهموعموم عائلات عطاالله، نصور، طرابلسي، مرهج، سعادة، فركوح، قنواتي، سالم، شحفة، نادر، تقلا، مغربي، أبوخاطر، کردوس، الرستم، يازجي، كلش، کرکور، زيات، دبج، صبري وأقربائهم وأنسبائهم في الوطن و المهجر ينعون مع فائق الحزن والأسى وفاة فقيدهم الغاليالمهندسأسعد موريس عطااللهالمنتقل إلى رحمته تعالى متمماً واجباته الدينية الثلثاء ٢٦ تموز ٢٠٢٢ في لندن.تقام صلاة عن روحه الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم الخميس ١١ آب ٢٠٢٢ في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول في رأس بيروت وتقبل التعازي بعدها في صالة الكنيسة حتى الساعة الثامنة مساءً والجمعة والسبت 12 و13 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثانية بعد الظهر ومن الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الثامنة مساءً في صالة الكنيسة.