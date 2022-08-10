جورج اسبر سماط

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اولاد الفقيد فادي وعائلتهايليميشال وعائلتهبناته نيكول ارملة المرحوم ميلاد كلش واولادهاماري كلود زوجة جورج موصلي وعائلتهااندرية ارملة نقولا فلوطي واولادهافادياكرستين زوجة احمد يحيى وعائلتها (في المهجر)أشقاؤه ايلي سماط وعائلتهاعائلة المرحوم نقولاعائلة المرحوم توفيقعائلة المرحوم جوزيفوعموم عائلات سماط، بغدادي، عقيقي، موصلي، كلش، فلوطي، يحيى، شماعه، كرم، بركات، يوسف، عبيد، طحومي، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومجورج اسبر سماطالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 10 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 11 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوزكس،الاشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر اليوم الخميس 11 منه في في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوزكس، الاشرفية، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.للتعزية عبر الهاتف:فادي: 03/323404ميشل: 71/138674ايلي: 03/069032فاديا: 03/082969