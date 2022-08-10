اولاد الفقيد فادي وعائلته
ايلي
ميشال وعائلته
بناته نيكول ارملة المرحوم ميلاد كلش واولادها
ماري كلود زوجة جورج موصلي وعائلتها
اندرية ارملة نقولا فلوطي واولادها
فاديا
كرستين زوجة احمد يحيى وعائلتها (في المهجر)
أشقاؤه ايلي سماط وعائلتها
عائلة المرحوم نقولا
عائلة المرحوم توفيق
عائلة المرحوم جوزيف
وعموم عائلات سماط، بغدادي، عقيقي، موصلي، كلش، فلوطي، يحيى، شماعه، كرم، بركات، يوسف، عبيد، طحومي، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
جورج اسبر سماط
المنتقل الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 10 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 11 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوزكس،
الاشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر اليوم الخميس 11 منه في في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوزكس، الاشرفية، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.
للتعزية عبر الهاتف:
فادي: 03/323404
ميشل: 71/138674
ايلي: 03/069032
فاديا: 03/082969