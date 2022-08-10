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تعازي ووفيات

الحاج علي خليل مراد

Lebanon 24
10-08-2022 | 23:26
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انتقل إلى رحمة الله تعالى

الحاج علي خليل مراد

زوجته الحاجة ليلى محمد مراد

إبناه الحاج كفاح ومحمد زوجته فاتن شرف الدين

إبنتاه هبة زوجة حسان عسيران وخلود أرملة المرحوم حسن قطان

أشقاؤه الحاج رضا، حسن، داود والمرحومون سليم ومحمود وأنيس
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شقيقاته الحاجة فتية أرملة المرحوم محمد رومية ونهدية أرملة المرحوم أسدالله شرارة وفوزية أرملة المرحوم سامي برجي والحاجة فاطمة أرملة المرحوم حسن سويد والمرحومة فكرية أرملة المرحوم محمد برجي

التجمع والإنطلاق أمام بن معتوق – خلدة الساعة الثامنة والنصف.

يُصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 13 محرم 1444 هجرية الموافق في 11 آب 2022 ويوارى في جبانة بلدته الرمادية.

تقبل التعازي بعد الدفن ايام الخميس والجمعة والسبت 11 و12 و13 منه للرجال والنساء في بلدته الرمادية.

ويصادف الأسبوع الأحد 14 منه للرجال والنساء من الساعة الخامسة عصراً في حسينية بلدته الرمادية.

وتقبل التعازي في بيروت الاثنين 15 منه في منزل الفقيد، الرملة البيضاء، بناية أيدن روك، بلوك B، الطابق السادس، والثلثاء 16 منه للرجال والنساء من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً في مقر جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، قرب مركز أمن الدولة.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الراضون بقضاء الله وقدره آل مراد، رومية، برجي، شرارة، سويد، شرف الدين، عسيران، قطان، صليبي وعموم أهالي بلدة الرمادية.
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