29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
الياس نخله شماس
Lebanon 24
10-08-2022
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجته ندى اميل فياض
أولاده نخله
جوزف وعائلته
كارن وعائلتها
كارولينا
اشقاؤه منى ارملة سليمان ملكون واولادها
اولاد المرحومة نهى زوجة المرحوم ميشال غصن
اولاد المرحومة هدى زوجة المرحوم العميد توفيق جلبوط
Advertisement
ماغي ارملة الدكتور حبيب خوري واولادها
وعموم عائلات شماس، فياض، ملكون، غصن، جلبوط، خوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الايمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغالي
الدكتور
الياس نخله شماس
المنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء ٩ آب 2022 متمما واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الخميس 11 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة اميون.
لكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وغداً الجمعة 12 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً،
والسبت 13 منه في صالون كنيسة القديسة مارينا، اميون، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
06:05 | 2022-08-10
10/08/2022 06:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
04:30 | 2022-08-10
10/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد قد يقلب الموازين.. هل تغير صواريخ "هارم" قواعد الحرب بأوكرانيا؟
Lebanon 24
سلاح جديد قد يقلب الموازين.. هل تغير صواريخ "هارم" قواعد الحرب بأوكرانيا؟
12:00 | 2022-08-10
10/08/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-08-10
10/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط ممثلة عربية في أحضان عشيقها... وهذا ما تم كشفه! (صورة)
Lebanon 24
ضبط ممثلة عربية في أحضان عشيقها... وهذا ما تم كشفه! (صورة)
04:49 | 2022-08-10
10/08/2022 04:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:26 | 2022-08-10
الحاج علي خليل مراد
23:25 | 2022-08-10
جورج اسبر سماط
23:24 | 2022-08-10
أسعد موريس عطاالله
23:23 | 2022-08-10
كوثر حسين الشميساني
00:54 | 2022-08-10
بعد أيام من إصابته بحادث سير... عين بعال تخسر إبنها! (صور)
23:23 | 2022-08-09
جورج عبدو أبي كرم
فيديو
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
11/08/2022 09:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
11/08/2022 09:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
11/08/2022 09:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact