الياس نخله شماس

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زوجته ندى اميل فياضأولاده نخلهجوزف وعائلتهكارن وعائلتهاكارولينااشقاؤه منى ارملة سليمان ملكون واولادهااولاد المرحومة نهى زوجة المرحوم ميشال غصناولاد المرحومة هدى زوجة المرحوم العميد توفيق جلبوطماغي ارملة الدكتور حبيب خوري واولادهاوعموم عائلات شماس، فياض، ملكون، غصن، جلبوط، خوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الايمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغاليالدكتورالياس نخله شماسالمنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء ٩ آب 2022 متمما واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الخميس 11 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة اميون.لكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وغداً الجمعة 12 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً،والسبت 13 منه في صالون كنيسة القديسة مارينا، اميون، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.