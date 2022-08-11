والدة الفقيد المرحومة سميرة جورج طرابلسي
زوجة الفقيد فدوی فرید نصور
ابن الفقيد موريس أسعد عطاالله
ابنة الفقيد ريم أسعد عطاالله
أشقاء الفقيد سهيل موريس عطاالله
سامي موريس عطاالله زوجته مها سعادة وأولادهم رامي ونادين وسارة
خال الفقيد المرحوم الدكتور سمير جورج طرابلسي أرملته هالا تقلا ابنهم جورج وبناتهم سهی ومها ومروة وعائلاتهم
والدة زوجة الفقيد المرحومة نوال مرهج مرهج
أبناء حمي الفقيد المرحوم جميل فريد نصور
دعد فريد نصور وأولادها نورس ونائلة الرستم
أعمام الفقيد في المهجر المرحوم حسني عطاالله أرملته إيفيت قنواتي وأولادهم وعائلاتهم
المرحوم جميل عطاالله أرملته المرحومة إميليا سالم وأولادهم وعائلاتهم
المرحوم فيكتور عطاالله أرملته مغنوليا شحفة وأولادهم وعائلاتهم
المرحوم فيليب عطاالله أرملته ليليان نادر وأولادهم وعائلاتهم
عمات الفقيد في المهجر المرحومة أليس عطاالله أرملة المرحوم كامل قنواتي وأولادهم وعائلاتهم
المرحومة هند عطاالله
المرحومة إيفا عطاالله أرملة المرحوم ميشيل عطاالله
المرحومة عائدة عطاالله أرملة المرحوم فؤاد عطاالله وأولادهم وعائلاتهم
وعموم عائلات عطاالله، نصور، طرابلسي، مرهج، سعادة، فركوح، قنواتي، سالم، شحفة، نادر، تقلا، مغربي، أبوخاطر، کردوس، الرستم، يازجي، كلش، کرکور، زيات، دبج، صبري وأقربائهم وأنسبائهم في الوطن و المهجر ينعون مع فائق الحزن والأسى وفاة فقيدهم الغالي
المهندس
أسعد موريس عطاالله
المنتقل إلى رحمته تعالى متمماً واجباته الدينية الثلثاء ٢٦ تموز ٢٠٢٢ في لندن.
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغداً السبت 12 و13 آب 2022 في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول في رأس بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثانية بعد الظهر ومن الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الثامنة مساءً.