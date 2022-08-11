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تعازي ووفيات

الياس نخله شماس

Lebanon 24
11-08-2022 | 22:29
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زوجته ندى اميل فياض

اولاده نخله

جوزف وعائلته

كارن وعائلتها

كارولينا

اشقاؤه منى ارملة سليمان ملكون واولادها

اولاد المرحومة نهى زوجة المرحوم ميشال غصن

اولاد المرحومة هدى زوجة المرحوم العميد توفيق جلبوط
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ماغي ارملة الدكتور حبيب خوري واولادها

وعموم عائلات شماس، فياض، ملكون، غصن، جلبوط، خوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الايمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغالي

الدكتور

الياس نخله شماس

المنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء ٩ آب 2022 متمما واجباته الدينية.

لكم من بعده طول البقاء.

تقبل التعازي اليوم الجمعة 12 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً،

وغداً السبت 13 منه في صالون كنيسة القديسة مارينا، اميون، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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