الياس نخله شماس

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زوجته ندى اميل فياضاولاده نخلهجوزف وعائلتهكارن وعائلتهاكارولينااشقاؤه منى ارملة سليمان ملكون واولادهااولاد المرحومة نهى زوجة المرحوم ميشال غصناولاد المرحومة هدى زوجة المرحوم العميد توفيق جلبوطماغي ارملة الدكتور حبيب خوري واولادهاوعموم عائلات شماس، فياض، ملكون، غصن، جلبوط، خوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الايمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغاليالدكتورالياس نخله شماسالمنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء ٩ آب 2022 متمما واجباته الدينية.لكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي اليوم الجمعة 12 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً،وغداً السبت 13 منه في صالون كنيسة القديسة مارينا، اميون، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.